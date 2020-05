9 frases para entender el nuevo mundo tras el COVID-19

Este jueves se realizó el quinto foro EF Meet Point y el tema que analizaron Carlos Petersen, analista para México de Eurasia Group; Antonio Navalón, columnista de El Financiero; y Rafael Fernández de Castro, director del Centro de Estudios México-Estados Unidos de la Universidad de California en San Diego y también columnista de este diario, fue COVID-19 y el mundo: Cambios geopolíticos después del coronavirus.

A continuación, te dejamos las 9 frases que los participantes dijeron sobre los movimientos geopolíticos provocados por la pandemia del COVID-19; las elecciones en Estados Unidos, y las sociedades después del nuevo coronavirus.

Carlos Petersen

1.- "Nos espera un mundo que será más aislacionista, constantemente será menos fácil la coordinación entre los países. Esta crisis actual y lo que se viene va solo a acelerar esas tendencias y por lo tanto tenemos que pensar cómo van a actuar Estados Unidos, China, la Unión Europea, y cómo esto afecta a países como México".

2.- “Medidas más duras ante el COVID-19 dan mayor capital político”.

3.- “¿Qué pasará con el crecimiento económico y qué impacto tendrá ante la pandemia? Muchos acabarán debilitados, las reacciones y medidas para implementar van a ser lo que les dará capital político después”.

Rafael Fernández de Castro

4.- “Hay que repensar las cosas. Tenemos que tener países más equilibrados, tenemos que tener países con menos brechas, esto es muy importante, tenemos que pensar que si en Estados Unidos las hamburguesas son muy baratas tiene que ver con que quien hace la hamburguesa no tiene seguridad social y ahora nos está saliendo más caro. Hay que repensar muchas cosas. Esto no es una llamada de atención, es mucho más que eso, es una sacudida terrible con una enorme incertidumbre, todavía no vemos la luz al final del túnel y diría que nos falta mucha gobernanza, nos falta mucho regresar a lo local”.

5.- "Lo que estamos viviendo es la gran interrupción del mundo, la gran amenaza desde la Segunda Guerra Mundial. Nada había afectado tanto al mundo y los flujos cotidianos del mundo. Claramente no esperábamos este tipo de amenaza".

6.- "Hay que pensar lo que ha gastado Estados Unidos y China en el establishment militar, han absorbido mucho dinero en detrimento, muchas veces, del presupuesto para la educación, presupuestos sanitarios. ¿Qué sucede? Que este G2 fueron 'gigantes de barro' ante el COVID-19".

Antonio Navalón

7.- “Creo que las libertades, yo creo que varios siglos de derecho, de libertades individuales, están en peligro y pueden ser usadas por los políticos para limitar nuestra libertad de movimiento. Bien de manera directa, bien de manera indirecta. Por ejemplo, ahora veremos cuáles son las limitaciones que imponen los países para autorizar su acceso a ciudadanos de otros países. Esa época maravillosa de las fronteras abiertas, en mi opinión, se ha terminado. Y se ha terminado para un largo rato. A partir de aquí todo el mundo va a querer ejercer un control mayor y, no se olvide, eso se va a hacer en el sacrosanto nombre de proteger la vida de sus ciudadanos”.

8.- "El primer cambio geopolítico es mental e individual, es saber y aceptar que los milagros no nos devolverán un mundo que ya no existe y que el que hay que construir es uno sobre valores como son sociedades libres y fuertes".

9.- “Hemos jugado a la 'ruleta rusa' con nuestra salud. Nos autoadministramos medicamento (...) esto ha provocado que nuestro sistema inmunológico se defienda con más dificultad que hace años”.