5 formas en las que madres y padres pueden enseñar a los 'peques' a evitar estereotipos de género

En el último siglo, se han logrado avances significativos en la promoción de la equidad de género en Estados Unidos. Las mujeres obtuvieron el derecho al voto, los padres se han vuelto padres más involucrados y más personas e instituciones reconocen las identidades de género más allá de las categorías binarias de hombre y mujer.

Sin embargo, persisten brechas persistentes: Las mujeres ocupan solo una cuarta parte de los escaños en el Congreso de EU; solo un puñado de estados exigen una licencia de paternidad remunerada y las legislaturas estatales están presentando proyectos de ley que discriminan a las personas transgénero.

La mayoría de los estadounidenses cree que hay más trabajo por hacer en materia de igualdad de género. Como socióloga genderqueer, madre de un niño que va al jardín de infantes y autora de un libro sobre crianza creativa de género, estudio la importancia de interrumpir el sexismo en la infancia. Aquí hay cinco formas en que he descubierto que los padres y cuidadores pueden combatir los estereotipos de género en la vida de los niños.

Asume que un niño puede ser LGBTQI +

La identidad de género y la sexualidad son experiencias diversas y personales. Sin embargo, las instituciones médicas y los padres comúnmente asignan un sexo a los recién nacidos según las características físicas y socializan a los niños como uno de los dos géneros binarios. Por ejemplo, a las menores con vulvas se les asigna como mujeres y se les cría como niñas y a los menores con pene se les asigna como hombres y se les cría como niños.

La mayoría de los niños son cisgénero, es decir, su identidad de género se alinea con el sexo y el género que se les asignó al nacer. Sin embargo, el porcentaje de jóvenes en EU que se identifican como transgénero, lo que significa que su género no se alinea con el sexo que se les asignó al nacer, o que no son binarios, lo que significa que su género no es estrictamente masculino o femenino, está creciendo.

Se estima que uno de cada mil 500 a 2 mil bebés nacidos en EU es intersexual, lo que significa que sus cromosomas sexuales o su anatomía reproductiva pueden ser diferentes de lo que se clasifica típicamente como hombre o mujer.

Además, a nivel nacional, más de 11 por ciento de los estudiantes de secundaria dicen ser lesbianas, gays, bisexuales o cuestionan su sexualidad. Las personas jóvenes LGBTQ están 'saliendo del clóset' ante sus familias más temprano que las generaciones anteriores. Las investigaciones muestran que la aceptación familiar de los jóvenes LGBTQ se asocia con una mayor salud mental y física y con una mayor protección contra la depresión, el abuso de sustancias y el suicidio.

Sea consciente del marketing de género

Los juguetes y la ropa de los niños están cada vez más divididos por género, y muchas personas culpan a la explotación con fines de lucro del marketing estereotipado por género.

Por ejemplo, los juguetes de construcción y los vehículos pequeños se comercializan para los niños y las muñecas y el maquillaje para las niñas. En las tiendas de ropa para niños, los colores primarios, el transporte y los gráficos deportivos suelen estar de un lado y los pasteles, las flores y los destellos del otro.

Las niñas y los niños aprenden importantes habilidades sociales, emocionales y físicas a través del juego. Entretenerse con una variedad de juguetes brinda oportunidades para desarrollar y desarrollar habilidades completas, incluida la conciencia espacial y la empatía. El marketing estereotipado por género puede limitar los tipos de juguetes y experiencias a los que están expuestos los niños.

Los padres y cuidadores pueden comprar en todos los pasillos de una tienda de juguetes o ropa para mostrarles a los niños que los límites del marketing de género son arbitrarios y se pueden cruzar. Pueden dejar que los niños exploren lo que está disponible y elijan por sí mismos.

Los contraestereotipos, es decir, invertir explícitamente un estereotipo, también es una forma poderosa de romper los estereotipos de género en juego. Por ejemplo, un cuidador puede mirar muñecas con un niño y decir cosas como, "A los niños les gustan las muñecas" y "Los papás son muy buenos cuidando bebés".

Romper los estereotipos de género en el hogar

Los padres y cuidadores son los primeros modelos de los niños sobre cómo lo que es el género. Los adultos pueden modelar un lenguaje y un comportamiento que desafíen los estereotipos sexistas binarios y dañinos, como la creencia de que las mujeres deberían hacer más tareas domésticas, incluso cuando tienen un empleo a tiempo completo. Por ejemplo, en hogares con más de un padre, y especialmente en parejas de diferentes sexos, los padres pueden compartir las responsabilidades parentales y las tareas del hogar.

Las acciones hablan más que las palabras, y es más probable que los niños rechacen la idea de las normas de género tradicionales cuando sus padres muestran justicia y dividen el trabajo doméstico de manera equitativa, no solo lo mencionan como algo que valoran.

Las madres y los padres de familia pueden cambiar las tareas de los niños para que aprendan sobre ellas de una manera sin género: los niños pueden lavar los platos y las niñas pueden sacar la basura. Los padres también pueden garantizar que la asignación sea equitativa, ya que la brecha salarial de género puede comenzar en casa. Las investigaciones sugieren que las niñas ganan menos mesada incluso cuando hacen más tareas.

Use un lenguaje neutral en cuanto al género

El uso de pronombres de género neutro y otras palabras puede reducir los prejuicios de género y aumentar la consideración positiva por las mujeres y las personas LGBT. Por ejemplo, el uso de lenguaje anatómico en lugar de palabras de género, como "vulva" en lugar de "partes de niña", les enseña a los niños que no todas las personas que tienen vulvas se identifican como niñas. Esto no borra a las niñas cisgénero, pero incluye a muchos niños transgénero y niños no binarios.

De manera similar, reemplazar "mamás y papás" por "padres y cuidadores" no solo incluye a los padres del mismo sexo y no binarios, sino que también reconoce a los padres solteros y a los millones de abuelos y tutores no familiares.

Los adultos también pueden elegir libros y medios que representen a los niños de maneras diversas e inclusivas, y resaltar los estereotipos cuando surgen en las historias.

Fomentar el juego entre hombres y mujeres

La segregación de género está profundamente arraigada en las estructuras sociales y puede tener implicaciones negativas, como actitudes sexistas hacia personas de otros géneros. Los niños a menudo se clasifican en grupos de género, a veces de manera informal ("los niños se alinean aquí, las niñas se alinean allí") y otras veces de manera explícita, como en las escuelas de un solo sexo.

Las investigaciones muestran que los niños que tienen amistades cercanas con niños de otros géneros tienen actitudes más positivas y menos sexistas hacia el género de sus amigos.

Los padres y educadores pueden crear oportunidades para que los niños interactúen con niños de diferentes géneros. Pueden dejar de segregar a los niños por género, elegir equipos deportivos y otras actividades extracurriculares organizadas que estén abiertas a todos los géneros y organizar fiestas de cumpleaños mixtas, por ejemplo. Las actividades para todos los géneros ayudan a los niños a reconocer sus similitudes y celebrar sus diferencias e incluyen a los niños que no se identifican como niñas o niños.

El autora es Kyl Myers, socióloga, educadora galardonada y defensora mundialmente reconocida de la crianza creativa de género. Kyl es la autora de "Criarlos: nuestra aventura en la crianza creativa de género" y vive con su familia entre EU y Australia.

*The Conversation es una fuente independiente y sin fines de lucro de noticias, análisis y comentarios de expertos académicos.

