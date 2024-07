Repunte de COVID-19 en México: Estos son los síntomas de las nuevas variantes KP.2 y KP.3

El COVID-19 está de vuelta y con un repunte de casos en México debido a la propagación de las nuevas variantes KP.2 y KP.3 del virus Sars-CoV-2, las cuales podrían incrementar los contagios en plena temporada vacacional.

Al respecto, la Secretaría de Salud federal aclaró que no hay alarma, pues aseguró que los casos no presentan síntomas graves; no obstante, pidió a la población no bajar la guardia.

¿Qué sabemos de las nuevas 2 variantes de COVID-19 en México?

De acuerdo con autoridades sanitarias, las nuevas variantes de COVID pertenecen a la familia de Ómicron, las cuales se caracterizan por ser más contagiosas que otras cepas, por lo tanto su propagación es más rápida.

Los Centros de Control y Prevención de Enfermedades (CDC) de Estados Unidos ya habían detectado estas variantes hace unos meses, mientras que en México se han reportado algunos casos, por lo que se recomienda volver al uso de cubrebocas.

La plataforma GISAID (Global Initiative on Sharing All Influenza Data) ha confirmado la presencia de las variantes KP.2 y KP.3 en México. Hasta el momento, en el país se registran ocho casos asociados a la variante KP.2, además de un caso relacionado con la variante KP.3, según han reportado el Instituto Nacional de Medicina Genómica (Inmegen) y el Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias (INER).

El paciente contagiado con la variante KP.3 fue detectado en un hombre de 50 años procedente de los Estados Unidos que llegó a la Ciudad de México a mediados de junio. Mientras que los casos de la variante KP.2 son pacientes con antecedentes de haber realizado un viaje reciente al país vecino.

#ComunicadoSalud



Secretaría de Salud informa sobre la situación actual de COVID-19 en México



➡️ https://t.co/c1GgUU8ys5 pic.twitter.com/S9NjSPtHDS — SALUD México (@SSalud_mx) July 17, 2024

Síntomas de las nuevas variantes KP.2 y KP.3 del COVID

Al pertenecer a la familia Ómicron, las variantes KP.2 y KP.3 presentan una variedad de síntomas muy similares al resfriado común. Sin embargo, en estas nuevas cepas ahora se presentan los problemas gastrointestinales. Algunos de los síntomas más frecuentes son:

Tos

Fiebre

Fatiga

Dificultad respiratoria

Congestión nasal

Dolor de cabeza

Dolor muscular

Dolor de garganta

Diarrea

Vómito

Náuseas

Pérdida del gusto y el olfato

¿Cuántos casos de COVID-19 se reportan actualmente en México?

El Sistema de Vigilancia Epidemiológica de Enfermedad Respiratoria Viral (Sisver) informó que hasta el 6 de julio de 2024, se han reportado ocho mil 75 casos confirmados de COVID-19, los cuales representan 8.2 por ciento de positividad con respecto al total de casos sospechosos.

Resaltó que dicho número es 60.15 por ciento inferior al registrado en la misma semana de 2023, cuando se contabilizaron 20 mil 264 casos. En la mayoría, los síntomas son leves y el 64 por ciento son de tipo ambulatorio, por lo que no hay motivo de alarma.

“La Secretaría de Salud informa a la población que el número de casos de COVID-19 registrados hasta el momento se encuentra dentro de los parámetros esperados para esta época del año, en comparación con lo registrado en años previos.”, indicó la institución.

Los estados con el mayor número de casos COVID confirmados son: la Ciudad de México, Querétaro, Estado de México, Nuevo León y Puebla.