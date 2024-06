Gripe aviar H5N2: México, sin riesgo de contagios y sin capacidad de reaccionar ante otra epidemia

Alejandro Macías, excomisionado contra la influenza en México, descartó este miércoles que la muerte de gripe aviar registrada en un paciente en el Estado de México pueda generar un brote de contagios; sin embargo, advirtió que en cualquier momento puede haber otra epidemia.

En entrevista con El Financiero, el epidemiólogo explicó que pese a que la Organización Mundial de la Salud informó sobre la primera muerte por la cepa de gripe aviar H5N2 en México, esto no amerita mayor preocupación, ya que, hasta el momento, no se presenta algún otro contagio.

“Este paciente tuvo contacto con al menos 12 personas en el hospital y en ninguna de esas personas se encontró el virus”, dijo.

El virus fue detectado en una persona de 59 años que había sido hospitalizada en el Estado de México, si bien, la persona murió una semana después de presentar fiebre, dificultad para respirar y diarrea, el especialista rechazó que exista información que señale una alta probabilidad de contagio.

“Lo que preocupa es que eventualmente sea un virus que haya aprendido a transmitirse entre personas, pero no parece, hasta donde sabemos, sea el caso”, comentó.

De acuerdo con un comunicado emitido por la Secretaría de Salud, el hombre tenía un antecedente de enfermedad renal crónica, diabetes tipo 2, hipertensión arterial sistémica de larga evolución. Luego de varios días de síntomas, el 24 de abril se hospitalizó y el mismo día falleció en el Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias ‘Ismael Cosío Villegas’ (INER).

¿Podría México reaccionar ante una nueva pandemia?

Para Alejandro Macías, esta nueva cepa recuerda lo que el mundo atravesó con anteriores pandemias, por lo que afirmó que en el caso de México no está preparado para atender una nueva epidemia.

“No hemos aprendiendo la lección. No tenemos más inversión en salud, no tenemos terapias intensivas, no tenemos una buena red nacional de diagnóstico por laboratorio molecular, no tenemos cantidad suficiente de oxígeno médico, de medicamentos en reserva para terapia intensiva en medicamento infantil. Aquí hay que aprender las lecciones y estar preparados porque en cualquier momento puede haber una epidemia”, expresó.

Agregó que “lo ideal es que México tuviera la capacidad muy rápida de producir vacunas para que cuando hubiera una epidemia se empiece a diseminar, ya estén vacunados, al menos, los más susceptibles como niños o adultos mayores que son grupos de alto riesgo”.

En este sentido, exhortó a la población a no caer en pánico y pidió a la ciudadanía estar preparada ante cualquier otra eventualidad.

“No caigamos en pánico, esto no está señalando que estemos en una situación de brote, es un caso que ocurrió desde abril, hasta ahora se está identificando, creo que ha sido un poco lenta la respuesta, pero a veces así son las cosas, recordemos que más epidemias van a volver y tenemos que te preparados”, concluyó.