Casos COVID-19 aumentan hospitalizaciones en EU: ¿Y en México cómo va? Esto sabemos

Los casos de COVID-19 van al alza en Estados Unidos, así como las hospitalizaciones que también registraron un aumento durante las últimas semanas.

De acuerdo con los últimos datos disponibles, el incremento fue de 7.7 por ciento en la semana del 3 al 9 de septiembre.

Mientras que el número de fallecimientos aumentó 4.5 por ciento en las mismas fechas. Sin embargo, es difícil saber cuántos casos hay actualmente en Estados Unidos debido a que en varios estados dejaron de contabilizarse.

A través de sus redes sociales, el Doctor Francisco Moreno, Médico Internista e Infectólogo, confirmó que los casos de COVID-19 en Estados Unidos mantienen un alza desde hace tres semanas.

El # de hospitalizaciones por #COVID19 ha tenido una alza en EU durante las últimas 3 semanas.

Seguramente en México sucede lo mismo, pero carecemos de datos oficiales.

3/4 partes de los hospitalizados son mayores de 60 años.

Si eres mayor de edad cuídate y usa cubrebocas en… pic.twitter.com/v2FBi9pYec — Dr Francisco Moreno Sánchez (@DrPacoMoreno1) September 23, 2023

Incluso compartió una gráfica de los US Centers for Disease Control and Prevention, en la cual indica que al 9 de septiembre había 20 mil 538 casos registrados.

¿Cómo va el COVID-19 en México?

El doctor señala que algo similar ocurre en México con los casos de COVID-19, pero no hay datos oficiales y la mayoría de las personas afectadas son mayores de 60 años.

También coincide que ya hay quienes no se están realizando pruebas de coronavirus. La recomendación es usar cubrebocas en espacios cerrados, sobre todo si se trata de adultos mayores.

Según información de Data México, hasta el 22 de agosto había 3 mil 772 contagios confirmados de COVID-19 durante los últimos siete días.

El total de fallecimientos era de 16 y con 46 mil 574 casos sospechosos, así como 4.3 por ciento de hospitalizados sobre el total de las personas contagiadas.

La gráfica indica que a partir de agosto hubo un incremento en el número de contagios y estos se han mantenido durante las últimas semanas.

Las mujeres de 25 a 34 años son el sector de la población en el que más se presenta la enfermedad, en contraste con los hombres con el mismo rango de edad.

*Con información de EFE