Esto dijo López-Gatell de la ‘advertencia’ de la UNAM sobre el COVID-19 en México

López-Gatell respondió que por ahora la posición del Gobierno federal no es la de hacer un llamada al uso masivo del cubrebocas. (Cuartoscuro)

Sí, México vive un aumento de casos de COVID-19, pero en palabras de Hugo López-Gatell, ‘zar’ del Gobierno para el manejo de la pandemia, esto no representa una situación de alerta.

Datos de la Secretaría de Salud (recopilados por el Conacyt) mostraron un alza en las cuatro semanas de junio. Hasta el pasado 24 de ese mes, las autoridades contabilizaron 7 millones 633 mil 355 casos positivos de COVID-19 en México, lo que implica 8 mil 128 casos nuevos en comparación con los 7 millones 625 mil 227 que se reportaron el 1 de junio.

Aunado a esto, la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) alertó por lo que consideró como “una circulación comunitaria” del virus SARS-CoV-2, causante de la enfermedad conocida como COVID-19.

La máxima casa de estudios subrayó, sin embargo, que los indicadores de hospitalizaciones, defunciones y variantes virales “se mantienen sin cambios que destacar”.

“Es importante no sobredimensionar, no exagerar la preocupación de algo que presenta la universidad. Coincidimos con sus apreciaciones”, dijo López-Gatell este martes, quien señaló que los casos que van en aumento son aquellos que no requieren de la hospitalización de los infectados.

La importancia de la vacuna COVID

El subsecretario de Salud sí subrayó que las personas que están siendo internadas por casos de COVID-19 son en su gran mayoría aquellas que no completaron el esquema de vacunación.

Datos del Gobierno de México muestran que la hospitalización por casos de COVID es de 2 por ciento en todos los sistemas de salud; la ocupación de camas de cuidados intensivos está por debajo de 0.5 por ciento, y el IMSS actualmente solo tiene internadas a 19 personas por contagio del virus SARS-CoV-2, expuso el funcionario.

“No hay una situación de alerta. Es parte de la variabilidad que puede tener la circulación endémica del virus. En otros países como EU, se han manifestado estos cambios. Se sabe que hay un acoplamiento epidemiológico, es decir, una relación entre lo que ocurre en EU y en México por razones de movilidad de las personas”, añadió.

¿Y qué hay sobre el uso del cubrebocas?

En su comunicado del lunes, la UNAM también recomendó regresar al uso del cubrebocas en espacios cerrados como medida de prevención contra el COVID-19.

Referente a la situación actual de #COVID19 en México y en la Universidad Nacional Autónoma de México, se informa lo siguiente > https://t.co/ravqvwDbvx pic.twitter.com/yX7OTcBZQX — UNAM (@UNAM_MX) July 31, 2023

Al respecto, López-Gatell respondió que por ahora la posición del Gobierno federal no es la de hacer un llamada al uso masivo del cubrebocas, esto para evitar una “fatiga” en la población.

¿Pero cómo es eso? El subsecretario de Salud recordó que la previsión de las autoridades sanitarias es que México experimentará una nueva ola de contagios de COVID-19 con la llegada de la temporada de clima frío, que se extiende de octubre a marzo.

López-Gatell añadió que al evitar hacer un llamado ahora para el uso del cubrebocas, aumenta la posibilidad de que las y los mexicanos lo utilicen durante la temporada de frío, cuando sí sea necesario.

El subsecretario también mencionó que el Gobierno de México preparara una campaña de aplicación de refuerzos de vacuna COVID para grupos vulnerables, es decir, personas adultas mayores; con enfermedades crónicas, y mujeres embarazadas.