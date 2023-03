Fentanilo médico: López-Gatell explica cómo trabajarán para restringirlo

López-Gatell dijo que no considerarán a ninguna farmacéutica para evitar que se politice la investigación. (Verónica Bacaz)

Hugo López-Gatell, subsecretario de Salud, informó que recibió la instrucción del presidente Andrés Manuel López Obrador para hacer un análisis a profundidad y restringir y/o sustituir el uso del fentanilo con fines médicos. Con ello buscan evitar que en México se presente una pandemia de adicción como la que ocurre actualmente en Estados Unidos.

“El presidente López Obrador, fiel a su tradición de anticiparse a los hechos, nos ha planteado la necesidad de hacer un análisis técnico, cuidadoso y preciso con dimensión social sobre cuáles podrían ser las posibilidades de restringir el uso de fentanilo, para buscar sustitutos o medicamentos que pudiera tener los mismos efectos positivos pero no de convertirse en un problema tan grave como es el de la adicción”, explicó.

En su visita al 19 Congreso de Investigación Pública en Morelos, López-Gatell detalló este miércoles 15 de marzo que el fentanilo representa un grave problema de salud pública en términos de adicciones a nivel poblacional y que Estados Unidos es país que más se enfrenta a este problema.

No obstante, dijo que México existe un potencial de riesgo que pudiera convertirse en un tema epidémico -aunque de momento no lo es-, pero que se han anticipado con esta iniciativa que presentó en la mañanera el Presidente, a fin de encontrar la mejor solución.

Por tanto, se revisará la factibilidad técnica con analgésicos que no tengan el potencial adictivo, pero las opciones se tendrán, dijo, toda vez que se cuente con los resultados de dicho estudio y de ahí tomar decisión.

“En problemas complejos, no solamente de salud, si no de la vida pública, nada es una solución única y todo es una contribución importante. Entonces en este caso necesitamos decisiones firmes, pero además visionarias. No quedarnos en lo básico pensar más allá y eso es lo que México hoy está planteando frente a esta epidemia”, abundó el funcionario federal.

Por tanto, reiteró que el López Obrador solicitó que el estudio sea puntual para que la decisión que se tome esté fundamentada y que no cause dificultades o derive otros problemas como una escalada mayor de violencia.

El funcionario explicó que este análisis se pondrá en marcha de inmediato tras la insstrucción del mandatario, por lo que se contará con la participación de instituciones en múltiples campos, aunado a que actualmente se cuenta con avances preliminares que pronto se darán a conocer.

Entre las instancias que colaborarán destaca como directivo el titular de Salud, Jorge Alcocer, la subsecretaría a su cargo, así como la Comisión Federal para la Protección Contra Riesgos Sanitarios (Cofepris), la Comisión Nacional de Salud Mental y Adicciones (Conadic), los Servicios de Atención Psiquiátrica y el Secretariado Técnico del Consejo de Salud Mental, así como el propio Instituto Nacional de Salud Pública y el Instituto Nacional de Psiquiatría.

Farmacéuticas no intervendrán en análisis para restrinfir el fentanilo

Respecto a que si en este estudio para sustituir al fentanilo por algún tipo de analgésico que se utilice también para el dolor de enfermedades como el cáncer, el subsecretario dijo que no se contará con la participación de las farmacéuticas para no politizar este estudio.

“De momento no tenemos contemplado la participación directa de la industria farmacéutica porque consideramos que el Estado tiene un gobierno soberano y este toma decisiones basadas en el interés público, si comenzáramos a involucrar a la industria farmacéutica se contaminaría con conflictos de interés de carácter comercial como ocurría prolíficamente en otros gobiernos”, abundó.

Por último, explicó el Fentanilo tiene dos funciones principales: