‘El Kraken’ extiende sus ‘tentáculos’: OMS alerta por aumento de contagios COVID en Europa y EU

La Organización Mundial de la Salud (OMS) alertó este miércoles sobre el aumento de casos de la subvariante ómicron XBB.1.5 (conocida como ‘El Kraken’) en Europa y EU, detectada inicialmente en los estados de Nueva York y Connecticut y que algunos expertos ven con potencial para causar una nueva ola de contagios.

”La XBB.1.5, recombinación de los sublinajes BA2, está aumentando en Europa y Estados Unidos, ha sido identificada en más de 25 países y la OMS la está siguiendo de cerca”, indicó en la primera rueda de prensa del año de la organización su director general, Tedros Adhanom Ghebreyesus.

”Valoraremos el riesgo de la subvariante y actuaremos en consecuencia”, añadió el directivo, quien alertó que en las últimas semanas ha habido un aumento de las hospitalizaciones y la presión hospitalaria en el Hemisferio Norte, no solo por el COVID-19, sino por otras enfermedades respiratorias, incluida la gripe.

El aumento de los casos, sin embargo, es sensiblemente inferior por ahora al registrado hace un año, en el inicio del avance de la subvariante ómicron, cuando llegaron a registrarse casi 25 millones de positivos semanales a nivel global, siete veces más que los niveles actuales (si bien ahora se realizan menos tests por el predominio de casos leves).

Expertos estadounidenses han alertado en sus investigaciones de que la XBB.1.5 podría ser más contagiosa que todas las subvariantes conocidas anteriores y más difícil de neutralizar por anticuerpos.

¿Qué sabemos de la subvariante XBB.1.5?

De acuerdo con el científico JP Weiland, XBB.1.5 aparece más rápido y sostenido que cualquiera de las variantes desde la primera ola de ómicron de enero pasado.

Eric Topol considera que un refuerzo bivalente de la vacuna COVID podría ser de gran ayuda para enfrentar esta subvariante.

Según datos sobre el refuerzo bivalente BA.5 contra XBB publicados en The New England Journal of Medicine, las personas que recibieron el refuerzo tuvieron una mejor actividad neutralizante contra todas las subvariantes de ómicron (especialmente contra BA. 2.75.2, BQ.1.1 y XBB) que los que recibieron uno o dos refuerzos monovalentes.