¿Perdiste el olfato por COVID? Practica estos ejercicios y podrás recuperarlo

La pérdida de olfato ha sido relacionada como uno de los principales síntomas de COVID desde que comenzó la pandemia, por allá de marzo de 2020. La recuperación de este padecimiento le puede tomar más tiempo a algunas personas que otras, y si este es tu caso, aquí te decimos cómo puedes ejercitar el sentido del olor con una serie de actividades.

No solo se trata de la pérdida y recuperación del olfato, ya que de acuerdo con un estudio publicado en The BMJ, algunas de las personas que se recuperaron de COVID tuvieron un olfato disfuncional, ya que su percepción con los olores no era la misma que tenían antes de haberse contagiado.

De hecho, en algunos casos la recuperación del olfato ha demorado meses, por lo que la comunidad científica señala que la disfunción en el olfato, al no poder expresarse de una manera clara por las personas, puede llevarlas a experimentar “anorexia, aversión a los alimentos, desnutrición, ansiedad y depresión”.

Además, se ha identificado a la parosmia como una secuela de COVID. Este padecimiento es una percepción olfativa distorsionada fluctuante, que suele llegar tres meses después de haberse contagiado y “transforma un olor agradable en uno desagradable, y las actividades diarias como oler el café y sentir el sabor de la comida pueden volverse repugnantes y angustiosas emocionalmente”.

¿Cómo se puede recuperar el olfato tras haberse contagiado de COVID?

Sandra López-León, doctora en epidemiología y genética, recientemente compartió una serie de consejos en Twitter para “regenerar el neuroepitelio olfativo” a través de un entrenamiento, con el que es posible que las personas a las que les dio COVID y perdieron el olfato puedan recuperarlo.

Este entrenamiento en realidad es sencillo y no requiere de medicamentos. La doctora explica en redes sociales que basta con la identificación de una serie de olores fuertes.

¿Cómo funciona? La especialista señala que se deben identificar cuatro olores fuertes como rosa, eucalipto, limón y clavo, durante 15 segundos dos veces al día en el transcurso de varios meses.

En caso de que no tengas a tu alcance esos elementos, también puedes oler canela, citronella, clavo, geranio, jengibre, lavanda, regaliz, menta, oregano, romero, curcuma, tomillo. Recuerda que son cuatro los olores que debes identificar al día.