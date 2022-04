Los no vacunados contra COVID son un riesgo para la población inoculada: estudio explica el porqué

De acuerdo con el estudio, las personas no vacunadas contribuyeron a las infecciones entre las que estaban vacunadas. (Cuartoscuro/Graciela López)

Un grupo de investigadores de la Escuela de Salud Pública Dalla Lana de la Universidad de Toronto, Canadá, realizó una investigación en la que descubrieron que las personas no vacunadas no solo afectaban a la población que ya había sido inoculada, sino que aumentaban mayormente los contagios en las personas que ya tienen su esquema completo

“Encontramos que el riesgo de infección era notablemente más alto entre las personas no vacunadas que entre las personas vacunadas bajo todos los supuestos de combinación, pero las personas no vacunadas contribuyeron a las infecciones entre las que estaban vacunadas a una tasa más alta de lo que se hubiera esperado...” escribieron los investigadores.

Usando un modelo matemático, los investigadores demostraron que, aunque el riesgo asociado con evitar la vacunación durante una pandemia recae principalmente en quienes no están vacunados, es probable que la decisión de algunas personas de rechazar la inoculación afecte la salud y la seguridad de las personas vacunadas de una manera desproporcionada a la fracción de la población no vacunada.

“El riesgo entre las personas no vacunadas no puede considerarse egoísta, y las consideraciones sobre la equidad y la justicia para las personas que eligen vacunarse, así como para aquellas que eligen no vacunarse, deben tenerse en cuenta en la formulación de la política de vacunación” escribieron los autores del estudio publicado en la revista “Canadian Medical Association Journal” (CMAJ)

Los investigadores se percataron de que a medida que aumentaba la mezcla de personas similares, las tasas de ataque entre las personas vacunadas disminuían del 15 al 10 por ciento (y aumentaban del 62 al 79 por ciento entre las personas no vacunadas), pero la contribución al riesgo ajustada por contacto entre las personas vacunadas derivó del contacto con personas no vacunadas y aumentó.

“Se espera que la no vacunación provoque una amplificación de la transmisión de enfermedades en subpoblaciones no vacunadas, pero la naturaleza transmisible de las enfermedades infecciosas significa que esto también aumenta el riesgo para las poblaciones vacunadas, cuando las vacunas confieren inmunidad imperfecta”, concluyeron.