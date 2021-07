¿Cómo no amarlo? Café podría reducir probabilidad de contagio de COVID, según estudio

¿Amante del café por las mañanas o a todas horas del día? Ahora tendrás una razón más para que siga siendo tu bebida predilecta: un estudio reveló que la ingesta diaria de esta bebida está relacionada con disminuir los riesgos de contagio por COVID-19.

La investigación Dietary Behaviors and Incident COVID-19 in the UK Biobank, de la Universidad Northwester, indaga en los hábitos alimenticios de los ingleses. Parte del hecho de que el estado nutricional de las personas influye en la inmunidad a diversos agentes del medio ambiente.

Así, cuando se analizaron los casos individuales, los factores dietéticos de referencia incluyeron la lactancia materna cuando las personas fueron bebés, el consumo específico de café, té, pescado azul, carnes procesadas, carnes rojas, frutas y verduras.

Los participantes tenían entre 40 y 70 años de edad y se tomó en cuenta su consumo de café: dos o tres tazas al día o ingesta nula.

Los hallazgos revelaron que en Reino Unido el consumo habitual de una o más tazas de café al día está asociado con una disminución del 10 por ciento en el riesgo de contagiarse con COVID-19.

‘‘El café no solo es una fuente clave de cafeína, sino que aporta docenas de otros componentes; incluidos muchos implicados en la inmunidad. El café, la cafeína y los polifenoles tienen propiedades antioxidantes y antiinflamatorias’', explica el estudio.

Además, se especifica que el consumo de café se correlaciona favorablemente con la disminución inflamatoria cuando las personas se contagian de COVID-19. También se contrarresta la gravedad y mortalidad de la enfermedad.