Y a todo esto, ¿cuáles son los beneficios medicinales de la mariguana?

Después de haber sido considerada una sustancia ilegal durante décadas, la mariguana está siendo reevaluada a nivel cultural y legal por muchos países. La investigación científica, el aumento de países que la han legalizado, así como la gran diversidad de difusión de información han contribuido a que el uso medicinal de la cannabis se haya extendido.

La cannabis medicinal es el uso que se le da a la planta en cuanto a sus principios activos del cannabis sativa.

¿Tienes curiosidad por saber si los beneficios detrás de esta sustancia son todo lo que dicen? En los siguientes párrafos desglosaremos algunos de los beneficios más investigados, así como algunas consideraciones para su uso.

Propiedades medicinales

Debemos reconocer los diversos componentes de la planta, los cuales definirán si es apropiado su uso para fines terapeúticos o no.

La cannabis contiene más de 100 cannabinoides de los cuales sobresalen dos: el Tetrahidrocannabinol (THC) y el Cannabidiol (CBD). Cada uno de los dos producen un efecto diferente aportando a la sensación generada por la mariguana y a sus aplicaciones terapéuticas.

El cannabidiol, o CBD, es el principal componente de la cannabis. Está presente en la flor resinosa, suponiendo hasta 45 por ciento del extracto de la planta. El CBD forma parte de los algo más de 100 cannabinoides exclusivos de la planta del cannabis.

Por otro lado, tenemos el componente psicoactivo de la cannabis que es el THC. Este cannabinoide se vincula con dos receptores del cerebro humano, el CB-1 que influye en el placer, el apetito, la memoria y la concentración, y el CB-2 que se encarga de moderar la sensación de dolor y juega un rol en la homeostasis en ciertas partes del cuerpo como en el riñón y el hígado.

Ahora bien, el uso medicinal de la cannabis es tal vez uno de los usos más ancestrales de la planta. Tenemos datos históricos como la enciclopedia médica Pen Tsao que fue escrita entre los años 4 mil y 2 mil a.C., aproximadamente, donde el padre de la medicina china antigua Sheng Nung menciona la cannabis como una de las plantas que probó en sus experimentos médicos.

¿Cuáles son los beneficios?

El primer beneficio de la planta en el cuerpo humano lo encontramos en el control del dolor. De los primeros usos (actuales) que se le dio a la planta fue para el control del dolor intenso en algunos pacientes con cáncer para luego empezar a probarlo en pacientes con esclerosis múltiple y otras lesiones fuertes.

La evidencia definitiva de que los cannabinoides son efectivos en el tratamiento del dolor crónico aparece en un informe de The National Academies of Sciences Engineering and Medicine (Academias Nacionales de Ciencias, Ingeniería y Medicina). Se basa en uno de los estudios más exhaustivos jamás realizados sobre la cannabis.

Estudios de investigación médica revisada por NORML.org han demostrado que la planta tiene propiedades anticancerígenas. Además, también tiene efectos antitumorales en varios tipos de cáncer.

Ralentiza la progresión del Alzheimer

Incluso cantidades muy bajas de THC pueden ayudar a reducir los síntomas de esta enfermedad. Desde hace mucho tiempo se ha afirmado que los cannabinoides más comunes tienen propiedades neuroprotectoras. Debido a que el Alzheimer está relacionado con la inflamación del sistema inmune, el CBD también desempeña un papel en su tratamiento.

Entre otros beneficios de la la cannabis se encuentra también el reducir la inapetencia, las náuseas y los vómitos producidos por la quimioterapia, así como para tratar el dolor y la espasticidad (trastorno muscular que implica un aumento anormal del tono muscular) en personas con VIH/sida.

Gracias a sus efectos sobre el sistema límbico, los médicos a veces recetan mariguana para tratar las afecciones neurológicas y de salud mental como la ansiedad, epilepsia, esclerosis múltiple, enfermedad de Parkinson, trastorno de estrés postraumático (PTSD) y el Síndrome de Tourette.

El insomnio ocasional forma parte de nuestra vida, pero cuando los trastornos del sueño se vuelven crónicos, enseguida causan problemas a la persona afectada. Los efectos relajantes de la mariguana pueden ayudar a este padecimiento. Y también se puede mejorar el sueño.