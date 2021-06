Variante Delta de COVID: Los misteriosos ‘caminos’ que la hicieron más peligrosa

La variante Delta coronavirus, que se detectó por primera vez en India, es ahora la variante dominante en el Reino Unido. Algunos expertos advierten que la variante Delta puede ser un 100 por ciento más transmisible que la variante anteriormente dominante, alfa. Pero no creemos que la transmisibilidad por sí sola explique el dominio de Delta.

Las variantes exitosas a menudo tienen una ventaja biológica, a través de la mutación, que las ayuda a propagarse más fácilmente entre la población. Y son las variantes con estas mutaciones sobre las que actúa la selección natural, lo que garantiza que compitan con otras cepas menos transmisibles.

Sin embargo, la variante Delta puede tener una relación más complicada con las personas que las anteriores. Incluso es posible que fueran las políticas gubernamentales, en lugar de la inherente mayor transmisibilidad de la variante, las que llevaron a su éxito y dominio en el Reino Unido.

Para ilustrar por qué, es útil distinguir entre varias fuerzas poderosas que impulsan el cambio evolutivo.

La primera, la selección natural, ocurre cuando un tipo de organismo compite con otro, ya sea dentro o entre especies, lo que lleva, con el tiempo, al éxito de uno y la desaparición del otro. Un ejemplo podría ser cuando un guepardo, un poco más rápido que otro, supera a su rival y, por lo tanto, es más capaz de atrapar presas, sobrevivir y reproducirse. El guepardo más lento no tiene suerte. Es posible que no encuentre suficiente comida para sobrevivir o no pueda atraer a una pareja, lo que evitaría su reproducción exitosa.

La segunda fuerza, la selección artificial, es un subconjunto de la selección natural. Implica que una persona elija intencionalmente qué organismos sobreviven y se multiplican. Un ejemplo de esto es un criador de caballos. El criador permite que los caballos que tienen las cualidades deseadas (velocidad y sumisión, por ejemplo) se apareen con otros, lo que aumenta las probabilidades de que la próxima generación de caballos tenga las mismas cualidades.

Una tercera fuerza, menos conocida, llamada selección inconsciente, es donde las interacciones humanas con el medio ambiente tienen efectos evolutivos accidentales. Este subconjunto adicional de la selección natural es una fuerza importante en todo el mundo y se está volviendo cada vez más importante a medida que las poblaciones crecen y las personas cambian el medio ambiente global. La resistencia a los antibióticos, donde las bacterias desarrollan defensas contra las medicinas modernas, es un buen ejemplo. A medida que continuamos prescribiendo antibióticos para matar bacterias, inconscientemente seleccionamos bacterias resistentes a nuestros tratamientos.

Otro ejemplo es cómo las prácticas agrícolas se han visto implicadas en cómo las enfermedades se propagan entre las plantas. La forma en que las personas agrupan los árboles puede ayudar a que las enfermedades se propaguen con mayor eficacia. Algunos investigadores incluso argumentan que el brote de gripe porcina de 2009, y posiblemente incluso la pandemia de COVID-19, ocurrieron por razones similares.

La forma en que organizamos nuestro mundo, plantando árboles demasiado cerca unos de otros o retrasando las inyecciones de vacunas, por ejemplo, selecciona los cambios en nuestro mundo. Y muchos de estos cambios, como las “superbacterias” resistentes a los antibióticos o las nuevas variantes aterradoras, pueden ser perjudiciales para nosotros.

Las fuerzas que impulsan Delta

Volviendo a la variante Delta, su capacidad para infectar a personas que están parcialmente vacunadas contra ella puede explicar su ascenso al dominio. Si bien las personas que han recibido dos dosis de la vacuna Pfizer pueden tener una protección de alrededor del 88 por ciento, esta cifra es tan baja como el 33.5 por ciento con una dosis de la vacuna Pfizer o AstraZeneca, según Public Health England .

Visto desde la perspectiva de la selección evolutiva, parece que la decisión del gobierno del Reino Unido de prolongar el período entre la primera y la segunda dosis de vacuna proporcionó a delta una ventana adicional para infectar a las personas. Si bien es probable que delta haya evolucionado en la India a través de la selección natural, la selección inconsciente puede haber asegurado su supervivencia en el Reino Unido.

Es posible que otros factores, incluidas las condiciones de vida abarrotadas de Bolton, la ciudad en el noroeste de Inglaterra donde la variante Delta se extendió por primera vez, así como su mayor transmisibilidad, fueran responsables de su éxito. Y la decisión del gobierno, incluso si contribuyó al dominio de la variante, puede no haber sido incorrecta: las hospitalizaciones y las muertes parecen ser menores, incluso cuando los casos aumentan drásticamente.

Sin embargo, lo importante es pensar en las implicaciones de la hipótesis de la selección artificial, si es que es cierta. En lugar de hacer afirmaciones generales sobre la transmisibilidad general de las diferentes variantes a medida que surgen, será cada vez más importante, especialmente a medida que se vacunen diferentes partes del mundo a diferentes tasas, pensar en la forma en que las diferentes variantes, que se han seleccionado, naturalmente o inconscientemente, interactuará con nuevas poblaciones a medida que se propaguen. Estados Unidos, por ejemplo, se ha centrado en proporcionar dos dosis en un período de tiempo más corto. Y asumir que debido a que la variante delta ha tenido éxito en el Reino Unido creará los mismos problemas en los Estados Unidos, no está necesariamente justificado: es probable que la selección tenga efectos diferentes en las dos poblaciones.

En términos más generales, esta perspectiva evolutiva sugiere que debemos mirar a la selección, sin importar cómo se lleve a cabo, para hacer mejores predicciones sobre qué características variantes es probable que conduzcan al éxito en diferentes poblaciones. Es probable que unir la teoría de la evolución con las ciencias de la salud de la población sea esencial para mejorar nuestras respuestas a las enfermedades, ahora y en el futuro.

*La nota original puedes leerla dando " target="_blank">clic aquí.

*Por Jonathan R Goodman, estudiante de doctorado interdisciplinario en el Leverhulme Center for Human Evolutionary Studies.

*The Conversation es una fuente independiente y sin fines de lucro de noticias, análisis y comentarios de expertos académicos.