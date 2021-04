¿Cómo saber si te aplican correctamente la vacuna contra el COVID-19?

Tras el caso de una enfermera que fingió vacunar a un adulto mayor en la sede de vacunación de la Escuela Nacional de Ciencias Biológicas Unidad Zacatenco del IPN, en la alcaldía Gustavo A. Madero, muchos se preguntan si están aplicando bien la vacuna contra el COVID-19.

El doctor Mauricio Rodríguez, vocero de la Comisión para la atención del COVID-19 de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), explica cómo saber si una persona está recibiendo correctamente la vacuna contra el nuevo coronavirus.

En entrevista con CNN, el especialista afirma que para que la persona esté segura de que le están aplicando una vacuna verdadera y no falsa, primero tiene que saber que la vacunación sea en sitios oficiales, además de ver la jeringa antes de la aplicación.

“La persona que vaya a sr vacunada, le tienen que enseñar la jeringa antes de que lo vayan a vacunar. Idealmente sería que viera que cargan la jeringa en presencia de la persona que se está haciendo correctamente”, comentó a CNN.

“Las personas que no puedan identificar correctamente o que no estén bien de sus facultades mentales, que alguien los acompañe para supervisar que se haga bien. No hay que olvidar que son 9 millones de dosis que se han puesto correctamente. Y algunas pocas que se han evidenciado en las que hay errores de vacunación, pues pueden seguir ocurriendo”, sostuvo.

También en Cajeme, Sonora, se dio a conocer que una mujer mayor recibió una vacuna contra COVID-19 vacía, es decir, sin el biológico, y que se dio a conocer en un video que se hizo viral en donde se exhibe la situación.

En su conferencia matutina del lunes pasado, el presidente Andrés Manuel López Obrador cuestionó la difusión nacional del caso de un adulto mayor que fue vacunado contra COVID-19 con una jeringa vacía.

“Resulta que hay un caso donde están poniendo una inyección, un caso, se han aplicado aquí en la CDMX donde fue el incidente... y de repente un caso lo vuelven nota nacional. Lo que hay que ver es si no fue montado, porque son capaces de todo (sus adversarios)”, comentó.

Para el doctor Mauricio Rodríguez, no es un asunto intencional, “lo más probable es que son errores porque es una acción que están repitiendo los vacunadores por miles”, finalizó el académico.