10 'fake news' sobre el coronavirus

En el resumen de esta semana de las historias más populares pero completamente falsas de la semana, nos centramos en informes falsos y engañosos que se extienden en línea sobre el nuevo brote de coronavirus, una situación que la Organización Mundial de la Salud ha denominado una "infodemia".

China intentó contener COVID-19 que surgió en Wuhan a fines de 2019 a través de restricciones de viaje y cierre de ciudades, pero el virus ahora se ha extendido a 50 países e infectado a más de 83 mil personas.

Las publicaciones falsas en línea han distorsionado los síntomas del virus y vendieron curas milagrosas. Se invita a las personas a que sigan los consejos de instituciones establecidas como la OMS y los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades , y que tengan cuidado con las afirmaciones que sugieren formas de prevenir el virus.

Estas son algunas publicaciones que se difunden en línea y los hechos que necesitas saber sobre ellas:

1.- INFORMACIÓN: Todos deben asegurarse de que su boca y garganta estén húmedas y nunca secas. Tome sorbos de agua cada 15 minutos porque incluso si el virus llega a la boca al beber agua o líquidos, lo arrastrará a través del esófago y el estómago, donde el ácido del estómago matará al virus.

LOS HECHOS: El agua potable previene la deshidratación pero no evitará que nadie contraiga el nuevo coronavirus. El Dr. William Schaffner, experto en enfermedades infecciosas de la Universidad de Vanderbilt, dijo que las afirmaciones son incorrectas. Si bien los profesionales médicos generalmente recomiendan mantener la ingesta de líquidos, Schaffner dijo que beber más agua no evitará que nadie contraiga el virus. Siempre advertimos a las personas sanas y a las personas enfermas que mantengan la ingesta de líquidos y mantengan húmedas las membranas mucosas ”, dijo. "Te hace sentir mejor; no hay indicios claros de que te proteja directamente contra complicaciones".

2.- INFORMACIÓN: El ajo puede ayudar a curar el nuevo coronavirus.

LOS HECHOS: No hay evidencia de que el ajo cure el virus. Si bien el ajo tiene propiedades antimicrobianas, la OMS dijo que no hay evidencia de que comer ajo ayude con el virus.

3.- INFORMACIÓN: El dióxido de cloro ayudará a eliminar el nuevo virus de China.

EVALUACIÓN DE AP: La Administración de Drogas y Alimentos de EU advierte contra la ingestión del agente blanqueador. A medida que se extendió la noticia sobre el brote, las cuentas de las redes sociales comenzaron a promover la idea de que beber dióxido de cloro o productos relacionados ayudaría a eliminar el virus.

La Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA, por sus siglas en inglés) le dijo a The Associated Press en un comunicado que no recomienda ingerir este producto. "Entendemos que las personas están preocupadas por la propagación del nuevo coronavirus e instamos a las personas a hablar con su médico sobre las opciones de tratamiento, así como a seguir los consejos de autoridades oficiales sobre cómo prevenir la propagación de esta enfermedad".

La FDA advierte que beber el producto puede causar náuseas, vómitos, diarrea y síntomas de deshidratación severa.

4.-INFORMACIÓN: Las máscaras quirúrgicas protegen contra el nuevo coronavirus.

LOS HECHOS: las máscaras médicas por sí solas no pueden proteger contra la infección con el nuevo coronavirus. La OMS recomendó que las personas que muestran síntomas de tos y dificultad para respirar usen las máscaras para que no transmitan la enfermedad a otros. No hay evidencia de que las máscaras protejan a las personas que no están enfermas.

5.- INFORMACIÓN: Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades recomiendan que las personas se afeiten el vello facial para protegerse contra el nuevo coronavirus.

LOS HECHOS: Informes de que los CDC publicaron una infografía recomendando que los hombres se afeitaran la barba para protegerse contra el coronavirus circulado ampliamente ya que el número de casos confirmados de COVID-19 aumentó a 60 en EU.

Los CDC no publicaron este gráfico en relación con la prevención del nuevo coronavirus, ni la agencia recomendó que las personas se afeiten el vello facial para protegerse contra él.

El gráfico data de 2017 y muestra los tipos de vello facial que funcionan y cuáles no cuando se usan respiradores con máscara filtrante. Tom Skinner, portavoz de los CDC, dijo a la AP en un correo electrónico que el gráfico "se desarrolló hace varios años y está destinado a profesionales que usan respiradores para la protección de los trabajadores. Los CDC no recomiendan el uso rutinario de respiradores fuera del entorno laboral”.

En medio del nuevo brote de coronavirus, muchas personas comenzaron a usar máscaras para cubrirse la nariz y la boca. En la mayoría de los casos, son máscaras quirúrgicas, a diferencia de las máscaras respiratorias más avanzadas. Las máscaras quirúrgicas son holgadas, en comparación con los respiradores N95 ajustados.

Las máscaras quirúrgicas tampoco protegen completamente a las personas de la inhalación de partículas más pequeñas en el aire, a diferencia de los respiradores que filtran al menos el 95 por ciento de las partículas en el aire.

6.- INFORMACIÓN: El nuevo coronavirus puede causar un 50 por ciento de fibrosis pulmonar.

LOS HECHOS: Falso. Los expertos dicen que no hay evidencia de que el nuevo virus cause fibrosis. El Dr. Robert Legare Atmar, especialista en enfermedades infecciosas del Baylor College of Medicine, dijo que no se ha demostrado que los pacientes tengan fibrosis, que ocurre cuando el tejido pulmonar comienza a cicatrizar. Se sabe que el virus en casos más graves causa neumonía, síndrome respiratorio grave o insuficiencia renal, pero no fibrosis. Las personas que sufren de coronavirus pueden ver síntomas en tan solo dos a 14 días, según los Centros para el Control de Enfermedades. El Dr. William Schaffner, experto en enfermedades infecciosas de la Universidad de Vanderbilt, dijo que no ha visto estudios que indiquen que después de que los pacientes se recuperen del nuevo coronavirus, sufran daño pulmonar grave. "La gran mayoría de las personas mejora", dijo.

7.- INFORMACIÓN: Los productos de plata coloidal pueden ayudar a prevenir o proteger contra el nuevo coronavirus de China.

LOS HECHOS: La solución de plata no tiene beneficios conocidos en el cuerpo cuando se ingiere, según los funcionarios del Centro Nacional de Salud Complementaria e Integrativa, una agencia de EU de investigación científica.

La plata coloidal está compuesta de partículas de plata suspendidas en un líquido. Esta a menudo se promociona como una solución milagrosa para estimular el sistema inmunológico y curar enfermedades.

Los expertos han dicho durante mucho tiempo que la solución no tiene beneficios conocidos para la salud y puede causar efectos secundarios graves. La FDA ha tomado medidas contra las empresas que promocionan productos de plata coloidal con afirmaciones engañosas.

8.- INFORMACIÓN: Lysol "sabía" del nuevo coronavirus antes de que ocurriera el brote.

LOS HECHOS: Si bien los productos Lysol tienen etiquetas que indican que desinfectan contra el "coronavirus humano", no es una referencia específica al nuevo coronavirus que surgió en China en diciembre. El virus actual es parte de una gran familia de virus que puede ir desde el resfriado común hasta el SARS, una enfermedad respiratoria viral que se propagó a dos docenas de países en 2003 antes de ser contenida. Según el sitio web de Lysol, los productos específicos de Lysol han demostrado que son efectivos contra virus similares a 2019-nCoV en superficies duras y no porosas.

9.- INFORMACIÓN: Los síntomas del nuevo coronavirus incluyen vómitos de sangre.

LOS HECHOS: A fines de enero, un video circulaba en Facebook con una leyenda que decía que un hombre en un tren en China comenzó a vomitar sangre después de ser infectado con el nuevo coronavirus. El video tenía realmente un año y mostraba al hombre luchando contra el cáncer de hígado. Los síntomas de COVID-19 pueden incluir fiebre, tos y dificultad para respirar.

10.- INFORMACIÓN: El coronavirus cambia el color de la sangre humana.

LOS HECHOS: Un video apareció en las redes sociales de un hombre que afirmaba ser un científico que, según se decía, estaba tomando muestras de sangre para detectar el nuevo coronavirus. El video, que circuló ampliamente en TikTok, mostraba a un hombre con bata de laboratorio que supuestamente analizaba dos muestras de sangre. Mostró una en un tubo de ensayo diciendo que parecía "roja brillante, sana y clara". Luego mostró otra de lo que describe como "paciente cero" donde la sangre parecía púrpura. El creador del video dijo que estaba destinado a ser una sátira.