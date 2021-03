Yalitza Aparicio y Mon Laferte piden a AMLO que reflexione sobre movimiento feminista

La actriz Yalizta Aparicio, nominada al Oscar por Roma, y la cantante Mon Laferte pidieron a través de Twitter al presidente Andrés Manuel López Obrador que reflexione sobre movimiento feminista.

“97% de los feminicidios quedan impunes. Mi estimado señor presidente @lopezobrador_ eso debe cambiar. Las mujeres no podemos seguir sintiéndonos inseguras”, escribió Yalizta Aparicio en el marco del 8 de marzo (8M) por el Día Internacional de la Mujer.

“Los feminicidios quedan impunes, eso debe cambiar”, agregó.

Mientras que la intérprete de Tu falta de querer y otro temas indicó en la red social "Señor presidente @lopezobrador_. Con todo el respeto vengo a pedirle que de un paso atrás y medite. Me gustaría que comprendiera que el movimiento feminista no fue creado por sus opositores y que no se trata de usted".

"Esta es la revolución de este siglo y somos las mujeres de Latinoamérica, las que estamos pidiendo a gritos, políticas públicas que nos protejan y garanticen el derecho básico de la vida", añadió.

Indicó que le gustaría que AMLO sea recordado como el primer presidente de México que rompió el pacto y que comenzó con una transformación completa de respeto, igualdad y justicia.

"Lamentablemente hoy, con sus actos, la historia dirá que usted fue un cómplice más de la violencia patriarcal. Por favor señor presidente, por favor", insistió la cantautora.

Este martes, el presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que la colocación de vallas metálicas alrededor de Palacio Nacional ayudó a evitar caer en la "trampa de la violencia" durante las manifestaciones por el Día Internacional de la Mujer.

El mandatario agregó que las mujeres policías y manifestantes que resultaron heridas continúan bajo atención médica.

