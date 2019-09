Yalitza Aparicio modela para la nueva colección de moda de Rodarte

Yalitza Aparicio, la actriz mexicana que saltó a la fama por su aparición en la película Roma de Alfonso Cuarón, pone una vez más en alto el nombre de México, ahora con su participación en la campaña de la nueva colección de Rodarte.

"Yalitza Aparicio viste un vestido de manga de soplo en negro y blanco", indicó Rodarte en su cuenta oficial de Instagram junta a una fotografía de la mexicana.

El vestido que modeló es de un sólo hombro, cuenta con un cinturón en blanco y negro, además de guantes de perlas transparentes.

También portó otro de hombros largos, color blanco y negro, con moño en la parte trasera.

Yalitza compartió en su cuenta de esa red social una de las varias fotografías tomadas por Daria Kobayashi Ritch.

También participaron las hermanas que conforman la banda estadounidense de rock, Haim, así como la cantante y compositora King Princess, con un vestido de lentejuelas azules.

De acuerdo con Vogue, Rodarte sobresale no solo en la creación de prendas fantásticas, sino que las creadoras, las hermanas Kate y Laura Mulleavy, también construyen un mundo en torno a sus diseños.

Las fotografías serán exhibidas a partir del 10 de noviembre de este año y hasta el 10 de febrero de 2020 en el Museo Nacional de Mujeres Artistas (National Museum of Women in the Arts, en inglés) ubicado en Nueva York.