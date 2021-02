Vuelve Spider-Man y otras notas para que te olvides del COVID-19

Este miércoles checa estas notas sobre el título de la nueva película del Hombre araña, la autobiografía de Paul McCartney, diseñadores de origen africano que abrirán la semana de la Moda de Milán y más.

This, we can confirm. #SpiderManNoWayHome only in movie theaters this Christmas. pic.twitter.com/kCeI8Vgkdm — Spider-Man: No Way Home (@SpiderManMovie) February 24, 2021

‘Spider-Man: No way home’, el título de la próxima película arácnida

Este lunes por fin fue revelado el nombre de la próxima película de Spider-Man protagonizado por Tom Holland será Spider-Man: No Way Home.

En un video publicado en redes sociales, aparecen Tom Holland, Jacob Batalon y Zendaya discutiendo los nombres falsos que les ha dado el director Jon Watts.

El martes, los actores publicaron en Instagram imágenes del rodaje con un título diferente: 'Home-Wrecker', 'Phone Home' y 'Home Slice', lo que causó confusión entre los fans.

Pero este jueves por fin se reveló el título oficial de la película que se estrenará en Navidad, con el video en el que al final se ve un pizarrón blanco con las ideas descartadas y el título verdadero.

Para esta tercera entrega, se espera que regresen personajes como los anteriores Spider-Man Tobey Maguire y Andrew Garfield, hasta villanos como Doctor Octopus de Alfred Molina o Duende Verde de Willem Dafoe.

Paul McCartney publicará autobiografía en noviembre

Paul McCartney está finalmente listo para escribir sus memorias y usará música, y la ayuda de un poeta galardonado con el Pulitzer, para guiarse.

'The Lyrics: 1956 to the Present' será publicado el 2 de noviembre, de acuerdo con un comunicado conjunto enviado este miércoles por la editorial británica Allen Lane y la estadounidense Liveright.

McCartney, de 78 años, contará su vida a través de 154 canciones, desde su adolescencia a su primera asociación con su compañero de banda en los Beatles John Lennon, a su trabajo solista en la última mitad de siglo. El poeta irlandés Paul Muldoon lo editará y contribuirá con una introducción.

Los detalles financieros de la publicación de 'The Lyrics', que tiene un precio de preventa de 100 dólares, no fueron revelados. Las editoriales han buscado por años las memorias de McCartney, a pesar de que suele hablar sobre el pasado y ha participado en proyectos como la biografía de Barry Miles 'Paul McCartney: Many Years From Now' y el documental y libro de la década de 1990 'The Beatles Anthology'.

5 diseñadoras de origen africano abren la Semana de la Moda de Milán

Cinco diseñadoras y diseñadores de origen africano que debutaron en la pasarela abrieron la Semana de la Moda de Milán este miércoles bajo el lema "Somos Hechos en Italy", habiendo nutrido sueños considerados fantasiosos en sus países de origen y que enfrentaron obstáculos considerables para establecerse como italianos.

Joy Meribe, originaria de Nigeria, comenzó a trabajar en Italia como mediadora cultural. Fabiola Manirakiza llegó a Italia de niña procedente de Burundi y se formó como médica por primera vez.

Karim Daoudi, nacido en Marruecos, creció en una ciudad de fabricación de zapatos en el norte de Italia y finalmente se dedicó a la artesanía local. Pape Macodou Fall llegó de Senegal a los 22 años, aplicando su vena creativa como actor, productor de cine, pintor figurativo y ahora, como diseñador de prendas recicladas.

Solo una de las cinco, la camerunesa Gisele Claudia Ntsama, puso su mirada en Italia con el singular y ya maduro objetivo de una carrera en la moda.

Los y las diseñadoras, apodados 'los Fab Five', son la primera generación de creadores que se nutre de una colaboración entre la Cámara Nacional de Moda Italiana y el movimiento Black Lives Matter in Italian Fashion. La diseñadora italo-haitiana Stella Jean, el diseñador afroamericano Edward Buchanan y la fundadora de Afro Fashion Week Milano, Michelle Ngonmo, lanzaron el movimiento el verano pasado.

La colaboración se ha expandido desde septiembre, cuando las colecciones de los 'Fab Five' colgadas en una sala de exposición, a un desfile genuino de cinco estilos cada uno para la Semana de la Moda de Milán, que se lleva a cabo en una modalidad 99 por ciento en línea. Para sus colecciones de otoño-invierno 2020-21, las y los diseñadores trabajaron junto con los proveedores y recibieron asesoramiento de expertos, todos organizados por el consejo italiano de la moda, en una asociación mejorada que les permitió llevar sus creaciones al siguiente nivel.

Así será el acuario que construirán en Tampico

Grupo Urbano, Cocolab y el Gobierno de la ciudad de Tampico, Tamaulipas, dieron a conocer este martes el proyecto Acuario Tampico en donde expondrán la flora y fauna marina de Tampico y el mundo.

El Acuario Tampico estará dividido en cinco salas principales ubicadas dentro de una arquitectura vanguardista.

El recorrido inicia en un túnel a la orilla de la playa, donde el sonido del oleaje y el graznido de gaviotas acompañan al visitante. “Sobre arena real se proyectan las olas dando la bienvenida a las profundidades del océano”, señalaron.

En las salas el visitante podrá conocer sobre las especies del océano, los ríos y lagos, así como saber sobre las consecuencias de la contaminación y el cambio climático.

“El proyecto también albergará especies vivas de los océanos del mundo, ríos y lagos, tales como caballitos de mar, pulpos, medusas, ajolotes, pirañas, entre muchos otros, tendrá un nutriario y contará con fuentes, jardines aros de niebla, laboratorio, restaurante y distintas zonas de esparcimiento para toda la familia”, indicaron.

