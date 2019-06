'Vuelan' los abonos Fase 1 del Corona Capital 2019

La preventa de abonos para el Corona Capital 2019, que inició este miércoles 5 de junio, se agotó en para el general y plus en una hora. Como de costumbre, los precios se irán incrementando de acuerdo a su disponibilidad y fases.

Este año, el evento musical contará con la participación de The Strokes, Interpol, Weezer, The Raconteurs, Nick Murphy, Chet Faker, Two Door Cinema Club, Keane y Franz Ferdinand, entre otros.

Los abonos generales y Citibanamex PLUS #CoronaCapital19 en Fase 1 se han terminado. Empieza la venta de abonos en Fase 2.



????️: https://t.co/klvbybJqWe pic.twitter.com/mBJzv7GyA6 — Corona Capital (@CoronaCapital) 5 de junio de 2019

El Festival Corona Capital 2019 se llevará a cabo el 16 y 17 de noviembre, en el Foro Sol de la Ciudad de México.