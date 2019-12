Vive Latino lanza su cartel dividido por día para la edición 2020

Se acerca el Vive Latino 2020 y los organizadores dieron a conocer este miércoles a las bandas que estarán por día, en el festival iberoamericano que se realizará el próximo 14 y 15 de marzo de 2020.

El sábado 14 de marzo, los asistentes podrán disfrutar de la presencia de Guns N' Roses, 31 minutos, Carlos Vives, The Cardigans, The Rasmus, Vicentico, Rebel Cats, Little Jesus, Rey Pila y The Wookies, entre otros.

¡Tenemos bandas por día para el #VL20!

¡Adquiere tus accesos individuales a partir de hoy a las 11:00 horas!

El domingo 15 de marzo podrás ver nuevamente a 31 minutos, además de Andrés Calamaro, Babasónoicos, Zoé Unplugged, DLD, Los Tucanes de Tijuana, Nortec Collective Bostich + Fussible, Ely Guerra, Cultura Profética, Milky Chance, Mogwai, Porter, Portugal y The Man, entre otros.

Este año, Caifanes, Santana, Café Tacvba, Foals, Korn, The 1975, entre otros, encabezaron el cartel de los 20 años del Vive Latino.

La venta general de los boletos, tanto los abonos como los días individuales, ya está en marcha. En ambos casos está disponible la sección general y platino.