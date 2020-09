¡Viva México...! Te decimos cómo preparar pozole y chiles en nogada para que 'des el Grito' por todo lo alto

Un festejo por el Día de la Independencia de México no puede ser tal si no comes pozole, chiles en nogada o algún antojito mexicano: tostadas de pata o tinga, o pambazos.

Sobre todo el pozole y los chiles en nogada pueden parecer complicados, pero prepararlos puede ser menos engorroso de lo que te imaginas. Para que te animes, te compartimos estas recetas fáciles.

Con estos exquisitos platillos de la gastronomía nacional, el próximo 15 de septiembre darás el 'Grito' por todo lo alto.

Pozole rojo de puerco

Para cinco personas.

Ingredientes

-1 kg de maíz pozolero descabezado y precocido

-3/4 kg de pulpa de cerdo picada

-4 litros de agua

-4 dientes de ajo pelados

-1 cebolla partida a la mitad

-6 chiles guajillo

-6 rábanos en rodajas

-6 limones partidos a la mitad

-1/2 lechuga finamente picada lavada y desinfectada

-1 cebolla picada

-2 aguacates cortados en gajos (opcional)

-Tostadas

-Crema

-Sal al gusto

-Orégano molido al gusto

Instrucciones

1. Colocan en una olla los 4 litros de agua. Cuando comience a hervir, agrega el maíz precocido, los ajos y la cebolla; cocina a fuego medio hasta que el maíz comience a florear (abrirse). Sazona con sal.

2. Añade la carne y mantén el fuego hasta que esta se cueza. Si es necesario, agrega agua.

3. Hierve los chiles y licúalos con media taza de agua hasta obtener una salsa.

4. Cuela la salsa sobre el pozole, rectifica la cantidad de sal y cocina a fuego bajo 20 minutos más.

5. Sirve en platos hondos y acompaña con el resto de los ingredientes.

Chiles en nogada

Para cinco personas.

Ingredientes

Para la nogada, la salsa hecha con nueces y especias que se agregará a los chiles:

-200 g nuez de Castilla

-60 g queso de crema

-150 mililitros de crema

-100 mililitros de leche

-1/2 taza de leche condensada

-1 cucharada de jerez seco

-Sal y pimienta al gusto

Para los chiles:

-5 chiles poblanos

-1/4 de taza de pasas

-1/4 de taza de almendras fileteadas

-1/4 de taza de piñones

-500 g de carne molida

-2 jitomates pelados

-1/2 cebolla picada

-2 dientes de ajo picados

-1 pera

-1 durazno

-1 manzana

-1 plátano macho

-1 rama de perejil picado

-1 granada (desgranada)

-Aceite vegetal

-Sal y pimienta al gusto

Instrucciones

Para la nogada:

1. Pela las nueces.

2. Licúa todos los ingredientes hasta obtener una consistencia ligeramente espesa.

3. Baña los chiles, una vez que estén listos, con esta salsa.

Para los chiles:

1. Barniza los chiles con aceite. Ásalos en un comal hasta que se tueste la piel. Mételos en una bolsa de plástico sellada por 30 minutos, quita la cáscara y las venas.

2. Pica el ajo, la cebolla y los jitomates, y fríelos en aceite. Agrega la carne, sal y pimienta. Deja a fuego medio durante 15 minutos.

3. Tuesta las almendras.

4. Pica las frutas.

5. Fríe el plátano macho y agrega a la carne junto con las frutas.

6. Añade las almendras tostadas, los piñones y las pasas. Cocina a fuego bajo por cinco minutos y retira de la flama.

7. Rellena los chiles con la carne. Para servir, vierte un poco de crema en el plato y cubre con granada y perejil picado.