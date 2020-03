Victoria Malawi: reggae, independencia, tenacidad y hermandad

La música no es para cualquiera, al menos no para quien no esté dispuesto a amarla, liberarse y disfrutar de sus delicias tras un largo trayecto; los integrantes de Victoria Malawi saben bien de la paciencia que requiere.

Ulises Molina, cantante de la agrupación de reggae, narra que Victoria Malawi nació de forma espontánea en el 2002 con la idea de hacer música auténtica. Originarios del Estado de México, pasaron por una primera etapa de casi 10 años rolando por los escenarios mexicanos hasta que en 2013 se detuvieron casi por completo.

“Victoria Malawi ha sido un viaje pachecón”, asegura Ulises Molina, “el reggae habla mucho de raíces y el origen del humano; se centra en África. Los peces cíclicos de Acuario. Malaui es un país de África central y nosotros le rendimos tributo al subirnos al escenario: es su victoria”.

“ Aquí en México no se le da esa apreciación al arte como debería ser para podernos dedicar cien por ciento a la música" Fedo Madrid Músico

No todos los proyectos llegan a los máximos peldaños; quizá hay quienes sueñan con estar en un Vive Latino, pero desaparecen en el intento. Victoria Malawi estuvo a punto de perderse, mas esa llama de libertad los reunió en 2015 con una alineación renovada.

“Lo complicado o difícil para cualquier grupo o proyecto es el tiempo. Si tú no le dedicas el tiempo a la música o a lo que quieres lograr difícilmente vas a ir consiguiendo objetivos”, asegura Giovanni Estrada, guitarrista de la banda.

Victoria Malawi le canta a esa amistad que les brinda la música: Gracias a la vida por encontrar hermanos buena vibra y poder con ellos disfrutar lo mejor que hay en la vida. El apoyo mutuo los ha llevado a producir desde la independencia tres discos de estudio y uno en vivo. Actualmente promocionan Trasciende (2017), distribuido por Discos Intolerancia.

Mariano Mangas

“Gracias a nuestros propios méritos nos empezaron a voltear a ver del Vive Latino. No fue porque hayamos pagado o algo de eso”, menciona el baterista Fedo Madrid, “le hemos estado macheteando. Somos una banda completamente independiente, el disco lo sacamos de manera independiente. Nunca hemos tenido manager”.

Ningún foro es demasiado pequeño o grande para Victoria Malawi, pues han rodado por festivales como Vibraciones de América, Riviera Maya Underground Filmfestival, incluso bares locales y eventos privados.

“Somos abiertos a todo. Así como proyecto original hemos tocado en bodas con nuestras rolas originales. Tocamos puro reggae”, recuerda Fedo.

Para Ulises Molina el reto de una banda es como jugar a la pirinola: “o todos ponen o todos pierden, todos ganan. Somos como una empresa familiar”.

“Antes de saber que íbamos a estar dentro del Vive Latino, muchos estábamos flaqueando. Pero en el momento que nos seleccionaron el entusiasmo creció dentro de nosotros”, agrega Giovanni Estrada.

El largo trayecto de Victoria Malawi no tiene por qué detenerse en su presentación del domingo 15 de marzo en la Carpa Intolerante del Vive Latino; sus aspiraciones van más allá de las fronteras y quizá llevar su espectáculo de buena vibra a Europa, donde ya suena su disco Trasciende.

“A lo mejor el Vive Latino es un peldaño bastante grande, bastante fuerte, pero posteriormente tienes que seguir trabajando”, comenta Giovanni Estrada.

Fedo considera que “con que hagas un show bien en el extranjero, para el otro año te van a contratar y vas creciendo. El chiste es hacerlo bien la primera vez”.

Mientras las metas llegan, la banda ya trabaja en la presentación del documental de su historia, que será estrenado el 28 de marzo en la Cineteca Nacional y posteriormente llevado a diversos concursos.

“El reggae no solamente es una música por moda, ya lleva una trascendencia en el tiempo y una trayectoria en México. Solo es seguir contagiando la buena vibra y la buena onda”, concluye Ulises Molina.