Verónica Castro pone fin a 53 años de carrera tras polémica con Yolanda Andrade

La actriz Verónica Castro anunció este jueves el adiós a su carrera artística de 53 años luego de que Yolanda Andrade revelara que tiene pruebas de un supuesto matrimonio entre ellas.

"Yo no puedo con la agresión y el escarnio. Y digo adiós a lo que tanto amé, mi profesión por 53 años, entregué mi vida con todo mi amor, gracias por todo pero estoy agotada de tanto mal y como lo vengo diciendo hace ya muchos años, quiero mi paz", reveló la actriz de La casa de las flores en su cuenta de Instagram.

La actriz dio a conocer que se retiraba y compartió un video de su hijo, Cristian Castro.

"Elegí hoy que es el día de mi santa madre María de Guadalupe y en su nombre les digo adiós", indicó la artista a sus fans.

En entrevista con Grupo Fórmula, Castro negó que se casara con Andrade y consideró esto como una broma pesada.

"Yo creo que es una broma, como las que hace siempre Yolanda. Ya le pedí de favor que me deje en paz, yo ya soy mayor, y pues no, con la pena, yo no me casé con nadie", detalló.

"Es una falta de respeto, yo quise mucho a Yolanda, lo único que quise para ella fue ayudarla", agregó.

Sin embargo, Andrade, en entrevista con Univisión, reiteró que ella tiene las grabaciones.

"La verdad la tengo yo en fotos, videos, en mi alma, en mi corazón. No hicimos nada malo, no le hicimos nada mal a nadie. Siempre cuidé mucho a Verónica, vivimos muchos momentos muy importantes", opinó.

La más reciente actuación de Verónica Castro fue en La casa de las flores, serie original de Netflix dirigida por Manolo Caro.

La serie fue protagonizada por Castro, así como Cecilia Suárez y Aislinn Derbez, además de David Ostrosky, Darío Yazbek, Francisco de la Reguera y Natasha Dupeyrón.

La serie se desenvuelve en una florería familiar, aparentemente exitosa e idílica, llena de secretos disfuncionales. Un día, el patriarca se da cuenta que su amante de mucho tiempo ha muerto de manera repentina y decide llevar a sus hijos a su hogar junto a su esposa y familia actual, quienes no sabían de su existencia.