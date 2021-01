¡Uy, qué miedo! YouTube lanza ciclo gratuito de clásicos de terror y otras notas para que olvides el COVID

Este viernes tenemos para ti notas sobre un ciclo gratuito de cine de terror, la poeta que participará en la toma de posesión de Biden, una nueva colección de maquillaje y más.

YouTube lanza ciclo gratuito de clásicos de terror

Para los fanáticos del cine de terror, YouTube tendrá un ciclo completamente gratuito de clásicos de Universal Pictures como El doctor Frankenstein, Drácula o El hombre invisible desde este viernes 15 de enero y hasta el domingo 17.

El ciclo de cine, que podrás verlo a través de la cuenta de YouTube Fear: The Home of Horror, es una oportunidad para los aficionados de este género que se deleitarán con estas joyas de la industria cinematográfica.

15 de enero

Drácula (1931) y La momia (1932)

16 de enero

Frankenstein (1931), La novia de Frankenstein (1935), Frankenstein (1931), La momia (1932), El hombre invisible (1933), El hombre lobo (1941), La novia de Frankenstein (1935) y Abbott And Costello Meet Frankenstein (1948) estarán disponibles para mirar durante una semana.

17 de enero

El hombre invisible (1933) y El hombre lobo (1941).

AP

Director de Parasite presidirá el jurado de Venecia

El director de Parasite (Parásitos) Bong Joon-ho fue seleccionado como presidente del jurado para la 78va edición del Festival Internacional de Cine de Venecia, dijeron los organizadores el viernes.

El realizador ganador del Oscar encabezará un jurado de siete miembros que entregará los máximos premios del evento, incluyendo el prestigioso León de Oro. Será el primer surcoreano que ocupe ese cargo.

“Me siento honrado de ser entretejido en esta hermosa tradición cinematográfica. Como presidente del jurado — y más importante, como un perpetuo cinéfilo — estoy listo para admirar y aplaudir todas las películas maravillosas seleccionadas por el festival. Estoy lleno de esperanza y emoción”, dijo el director en un comunicado.

El director del festival, Alberto Barbera, destacó la naturaleza histórica de la selección.

El Festival de Venecia fue uno de los únicos grandes festivales de cine que procedió en persona el año pasado en medio de la pandemia. La 78va edición está programada del 1 al 11 de septiembre.

Sun Literary Arts vía AP

Poeta de 22 años Amanda Gorman leerá en investidura de Biden

A sus 22 años, la poeta Amanda Gorman, elegida para leer en la ceremonia de investidura del presidente electo Joe Biden, ya tiene experiencia escribiendo para actos oficiales.

“Como que me he tropezado con este género. Ha sido algo que me ha dado mucha gratificación emocional, escribir algo con lo que pueda hacer sentir a la gente conmovida, aunque sea por una noche”, dice Gorman. La residente de Los Ángeles ha escrito para eventos que incluyen una celebración del 4 de Julio, el Día de la Independencia estadounidense, con la Boston Pops Orchestra, hasta la inauguración en la Universidad de Harvard University, su alma mater, del rector Larry Bacow.

Cuando recite el próximo miércoles, continuará una tradición — para los presidentes demócratas — que incluye a poetas celebrados como Robert Frost y Maya Angelou. El poema de esta última 'On the Pulse of Morning', escrito para la investidura del presidente Bill Clinton en 1993, llegó a vender más de un millón de ejemplares cuando se publicó en formato de libro. Entre los lectores recientes han estado Elizabeth Alexander y Richard Blanco, con quienes Gorman ha estado en contacto.

Su poema inaugural se titula 'The Hill We Climb', pero declinó adelantar algunos versos. Dice que no le dieron instrucciones específicas sobre qué escribir, pero que la exhortaron a enfatizar la unión y la esperanza y no “denigrar a nadie” o declarar “la bruja ha muerto” ante la partida del presidente Donald Trump.

Gorman es la poeta inaugural más joven que se recuerde, y ya hecho noticia antes. En 2014, fue nombrada la primera Poeta Joven Laureada de Los Ángeles, y tres años después en la primera Joven Poeta Laureada Nacional. Ha aparecido en MTV, ha escrito un homenaje a deportistas negros para Nike, y tiene un acuerdo con Viking Children’s Books para publicar dos libros. El primero, el texto ilustrado 'Change Sings', sale en los próximos meses.

We’re ready for an island adventure ???? #ColourPopxAnimalCrossing available on 01/28 at 10am pst on https://t.co/5C9dbsi9Af! pic.twitter.com/Qor6RBQHKH — ColourPop Cosmetics (@ColourPopCo) January 15, 2021

Si te gusta Animal Crossing, videojuego de Nintendo, esto te interesa.

ColourPop Cosmetics presentó una serie de paletas de sombras de Animal Crossing: New Horizons, el último juego de la serie.

"¡Estamos listas y listos para una aventura en la isla! Notifica a todos los y las isleñas", indica la marca en su cuenta de Instagram.

La colección será lanzada el próximo 28 de enero de 2021 en el sitio web de ColourPop.

La colección completa incluye cuatro paletas de sombras de diversos tonos (rosa pastel, morados, azules y verdes, y café), dos tintas para labios, dos rubores en tonos rosado y durazno, frascos de glitter, entre otros.

Así que ya sabes, si te gustó, ¡prepara tus 'bells' y aparta la fecha de lanzamiento!

Pitbull se asocia con Trackhouse Racing de NASCAR

El rapero Pitbull es el nuevo socio propietario del equipo de NASCAR Trackhouse Racing, que debutará el mes entrante en el Daytona 500.

Trackhouse hizo el anuncio este viernes en un video en Twitter en que el cantante de origen cubano laureado con el Grammy aparece bailando al ritmo de I believe we will win, que quiere decir “Creo en que ganaremos”. También sostiene un letrero que dice en inglés: “Prepárense, luchen duro”.

El rapero con ventas multiplatino, también conocido como 'Mr. Worldwide', se une al astro de la NBA Michael Jordan como un propietario famoso de NASCAR este año. Jordan es dueño parcial del 23XI Racing con Denny Hamlin, que cuenta con el piloto Bubba Wallace en el No. 23 de Toyota este año.

Trackhouse fue lanzado a fines del año pasado por el expiloto de carreras Justin Marks, quien tuvo dificultades para encontrar un lugar que garantizara competir en todas las carreras de la NASCAR Cup Series del calendario. Al final alquiló uno de Spire Motorsports para meter a su organización en la parrilla.

El equipo contrató al mexicano Daniel Suárez para conducir el Chevrolet No. 99, pero no será el primer equipo con un piloto y dueño de equipo latinos. El colombiano Juan Pablo Montoya condujo para Chip Ganassi Racing cuando el cubano Félix Sabates era uno de sus propietarios.

Con información de AP