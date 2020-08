Usuario del Metro devuelve cartera con $5,000 y otras notas para que te olvides del COVID-19

Para este viernes te tenemos información sobre un usuario del Metro que se encontró una cartera y la devolvió, un reconocimiento al restaurante tabasqueño 'Cocina Chontal', el nacimiento de un bebé panda y más.

Usuario del Metro encuentra cartera y la regresa

El Sistema de Transporte Colectivo Metro de la Ciudad de México informó este viernes que un usuario encontró una cartera con más de 5 mil pesos y la entregó al jefe de Estación para localizar al posible propietario .

Esto ocurrió en el pasillo de correspondencia de la estación Ermita, explicó el SCT Metro en su cuenta de Twitter.

"El jefe de Estación canalizará la cartera a la Gerencia de Atención al Usuario, instancia que llevará a cabo el proceso de entrega al dueño tras certificar que le pertenece", indicó.

El Sistema de Transporte recordó que debido a la contingencia, la Oficina de Objetos Extraviados se encuentra temporalmente fuera de servicio, pero para obtener información puso a disposición el Whatsapp 55 4607-6806 y el correo electrónico objetos_extraviados@metro.cdmx.gob.mx.

Facebook Cocina Chontal

Cocina Chontal: el restaurante mexicano, entre los 20 mejores del mundo

'Cocina Chontal' de Tabasco entró a la lista de los 20 Mejores Restaurantes del Mundo 2020, publicada por la revista Travel + Leisure y Food & Wine.

Este lugar, que se caracteriza por su cocina tradicional, es dirigido por Nelly Córdova Murillo, y se encuentra cercano a la Zona Arqueológica de Comalcalco, sitio que alguna vez fue habitado por la civilización maya.

Este destino culinario se dedica a preservar los conocimientos prehispánicos en una pequeña casa con piso de ladrillos hechos con barro adoquinado y un fogón grande en el que se prepara la comida tabasqueña en la que se especializan.

"De verdad es increíble. Estaba tranquilamente horneando unos roles de canela con mi hija, en mi casa y de pronto se me ocurrió acercarme al teléfono, y me encuentro con que todo el mundo felicitándome y yo no sabía por qué", comentó Nelly al conocer la noticia.

A través de su página de Facebook anunció que ya trabaja en su reapertura con todas las medidas sanitarias.

La crítica culinaria Besha Rodell, autora de la lista de Los Mejores Restaurantes del Mundo 2020, describe el olor del comal calentado con leña y un lugar ambientado por una luz dorada en el medio de la selva de San Isidro Comalcalco.

Horneado casero, albóndiga con arroz, camarones al ajillo y cerveza; tortitas de res con chaya, son solo algunos de los platillos que se preparan.

AP

Nace panda gigante en zoológico de Washington

La panda gigante Mei Xiang parió este viernes un cachorro y de inmediato comenzó a acurrucarlo, informó el Zoológico Nacional de Washington.

La cría nació a las 6:35 p.m., hora del Este, informó el zoológico mediante una publicación en Instagram. Se requerirá que pase cierto tiempo antes de que pueda determinarse cuál es su sexo.

“Mei Xiang recogió al cachorro de inmediato y comenzó a acurrucarlo y a cuidarlo", indicó el zoológico en un comunicado. “El equipo a cargo de los pandas escuchó al cachorro emitir sonidos".

Los amantes de los pandas en todo el mundo pudieron ver el nacimiento a través de la Panda Cam del zoológico. Sus cuidadores también utilizaron la cámara para observar a la mamá y a su bebé.

Es el cuarto cachorro de Mei Xiang. Sus primeras tres crías: Tai Shan, Bao Bao y Bei Bei, fueron transportados a China a la edad de 4 años en cumplimiento de un acuerdo con el gobierno chino.

A sus 22 años, Mei Xiang es la panda gigante más vieja en dar a luz exitosamente en Estados Unidos. El parto a edad más avanzada de una panda en el mundo ocurrió en China, a los 23 años.

El zoológico indicó que Mei fue fecundada por inseminación artificial.

Bloomberg

Recrean el sándwich de queso a la parrilla de la serie 'Friends'

La popularidad del programa se ha mantenido fuerte desde que salió del aire en 2004: en 2018, Netflix gastó 100 millones de dólares para seguir transmitiendo episodios hasta 2019. Los fanáticos vieron 54.3 millones de horas del programa ese año, convirtiéndolo en uno de los dos primeros en Netflix, según las calificaciones de Neilson.

Ahora un libro está aquí para aquellos desesperados por reiniciar su relación con Monica, Rachel, Joey, Ross, Chandler y Phoebe: Friends: The Official Cookbook, de Amanda Yee (por Insight Editions. Será lanzado el 20 de septiembre) contiene más de 70 recetas y un montón de imágenes nostálgicas.

Las recetas se basan en referencias de episodios a lo largo de las 10 temporadas del programa. Hay platillos favoritos 'de culto' como las galletas de la abuela de Phoebe, así como otras al azar como la pizza G. Stephanopoulos (basada en una entrega de pastel errónea) y el Wedding Pigs in a Blanket.

En lo que respecta a los libros de cocina de la cultura pop, este es un caso atípico. Los resultados son sorprendentemente sólidos, creados por un chef profesional, no Monica (la actriz Courtney Cox), que interpreta a uno en la televisión.

La autora Yee, una gran admiradora de Friends, fundó el restaurante Blues Woman en Copenhague y cocina con el chef Bryant Terry, nominado por James Beard; los dos están colaborando en el libro Black Food, programado para 2021.

La receta de Yee para un delicioso sándwich queso a la parrilla incluye una mermelada de tomate digna de un Emmy, algo que puede usar para realzar una multitud de platos, incluidas hamburguesas de pavo y platos de queso.

Los fanáticos de Friends conocerán la historia de fondo del platillo de la primera temporada. Chandler odia el Día de Acción de Gracias porque es el día en que sus padres le dijeron que se iban a divorciar, por lo que prepara una “fiesta tradicional”: queso asado, sopa de tomate y el falso anillo de cebolla Funyuns.

Con información de María Albert Hernández y AP