Una película hecha por Zoom y otras notas para que te olvides del COVID-19

Este miércoles tenemos para ti información sobre una película hecha totalmente vía Zoom, el concierto sorpresa que hizo Coldplay, un caballo clonado, una espaguetificación y más...

Director japonés hace película por Zoom

El director japonés que saltó a la fama con una película de zombis que incluía un plano secuencia deliciosamente largo ha recurrido para su más reciente proyecto a una herramienta de video que se ha vuelto parte cotidiana en la era de la pandemia: las llamadas por Zoom.

La nueva película de 26 minutos de Shinichiro Ueda se filmó remotamente, sin que nadie tuviera que verse en persona, e incluye imágenes tomadas por los mismos actores con sus celulares, así como grabaciones de las juntas en la ahora omnipresente aplicación de videollamadas.

La comedia de terror centrada en el teletrabajo, One Cut of the Dead Mission: Remote, se estrenó este año y ya está disponible en YouTube. Incluye a los mismos personajes de su película galardonada de 2017 One Cut of the Dead, que tiene una toma que dura 37 minutos.

El trasfondo de One Cut of the Dead Mission: Remote es la desesperanza que los artistas, intérpretes, músicos y cineastas sienten ahora que las restricciones por el distanciamiento social les ha dificultado extremadamente realizar su trabajo y seguir su vida habitual. Eso es algo que Ueda dijo que él mismo estaba sintiendo.

La historia se centra en un elenco y equipo de filmación que está rodando un cortometraje sobre un intruso misterioso que ataca a sus víctimas haciéndoles cosquillas para que no puedan dejar de reír.

El resultado es una mezcla hilarante de selfies irregulares, ediciones obvias y narrativa predecible. Pero al mismo tiempo transmite un mensaje poderoso y conmovedor sobre personas creativas unidas pese a la adversidad, y su devoción férrea a la producción cinematográfica.

AP

Zoológico de San Diego clona caballo en peligro de extinción

Kurt se parece a cualquier otro potro mientras juega en su establo. No teme patear o cabecear a un intruso que se le interponga y, cuando tiene hambre, corre hacia su madre por leche.

Pero Kurt, que tiene 2 meses, difiere de cualquier otro potro en una forma característica: Es un clon.

El raro caballo Przewalski, una especie en peligro de extinción, fue creado a partir de células tomadas de un garañón que habían sido preservadas en congelación en el zoológico de San Diego durante 40 años antes de ser fusionadas con un óvulo de un caballo doméstico.

Una vez removido el núcleo del óvulo, lo cual garantizó que Kurt sería completamente Przewalski, las células fueron implantadas en la yegua que se convertiría en su madre el 6 de agosto.

El resultado, dicen funcionarios, es el primer caballo Przewalski clonado en el mundo.

El zoológico considera el nacimiento un hito en los intentos por restaurar la población de este caballo, también llamado caballo salvaje asiático o caballo salvaje mongol. Estos animales pequeños y robustos (tienen una estatura de entre 1.2 y 1.5 metros) son considerados extintos en estado salvaje y apenas totalizan unos 2 mil en zoológicos y hábitats controlados. Su limitado conjunto de genes los coloca en desventaja de reproducción.

Coldplay hace un concierto por Instagram Live

La banda británica Coldplay nos regaló este miércoles un concierto desde su cuenta de Instagram.

El grupo conformado por Chris Martin, Guy Berryman, Will Champion, Phil Harvey, Jon Buckland se reunió después de nueve meses sin tocar juntos.

Este concierto en vivo, de alrededor de 30 minutos, forma parte de la campaña Every Vote Counts, que busca que la gente salga a votar el próximo 3 de noviembre en Estados Unidos.

Entre las canciones que se escucharon estuvieron Everythings Not Lost, Yelow, Magic, Trouble in Town y Adventure of a Lifetime.

Aquí puedes checar todos los videos completos.

AP

Astronautas de Rusia y EU llegan a la Estación Espacial Internacional

Un trío de astronautas llegó este miércoles a la Estación Espacial Internacional tras realizar por primera vez una maniobra rápida que les permitió llegar al puesto orbital en apenas tres horas.

Kate Rubins, de la NASA, y Sergey Ryzhikov y Sergey Kud-Sverchkov, de la agencia rusa Roscosmos, partieron a las 10:45 horas del centro de lanzamientos espaciales alquilado por Moscú en Baikonur, Kazajistán, para una estancia de seis meses en la EEI.

La tripulación probó por primera vez una maniobra de dos órbitas y atracó en la estación poco más de tres horas después del despegue, la mitad de tiempo que antes.

El trío se unirá al comandante de la estación, el astronauta de la NASA Chris Cassidy, y a los rusos Anatoly Ivanishin e Ivan Vagner, que llegaron al complejo orbital en abril y está previsto que regresen a la Tierra dentro de una semana.

Rubins dijo que estaba ansiosa por realizar los experimentos científicos previstos para la misión.

Ryzhikov, quien será el capitán de la estación, dijo que la tripulación tratará de identificar la ubicación exacta de una fuga en la sección rusa del puesto que está perdiendo oxígeno lentamente. La pequeña fuga no supone ningún riesgo inmediato para los astronautas.

El momento en que una estrella es 'devorada' por un agujero negro

Un equipo de astrónomos ha estudiado recientemente un fenómeno poco común y difícil de examinar: una espaguetificación, es decir, el proceso por el que una estrella es "devorada" por un agujero negro masivo.

Los científicos detectaron una raro destello de luz el año pasado, el cual provenía de una estrella absorbida y desgarrada por un agujero negro supermasivo. Se trata del evento de este tipo más cercano registrado a la fecha, a una distancia de poco más de 215 millones de años luz de la Tierra.

La cercanía del fenómeno ha permitido a los científicos observarlo a detalle. Sus hallazgos fueron publicados esta semana en la revista Monthly Notices of the Royal Astronomical Society.

Para su estudio, los astrónomos utilizaron un telescopio VLT (Very Large Telescope) y uno NTT (New T echnology Telescope), del Observatorio Europeo Austral (ESO, por sus siglas en inglés ), situados en Chile.

También te puede interesar:

Así ocurre una espaguetificación

Con información de AP