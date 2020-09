Una 'miniluna' entrará a la órbita de la Tierra en octubre y otras notas para que te olvides del COVID-19

Este martes tenemos para ti el lanzamiento de una nueva película de Netflix, un evento del universo que te dejará sin palabras, los nominados a los Billboard, un tip para tus mascotas y más...

La Tierra está a punto de capturar una miniluna

Un fenómeno hermoso e impresionante está a punto de tener lugar en nuestro planeta: la captura temporal de un objeto por parte de la órbita Tierra.

Dichos objetos son llamados "minilunas" por los científicos. Permanecen en nuestro planeta durante un corto período, meses o años, antes de ser arrojados al espacio.

El portal Science Alert reportó que astrónomos han detectado un nuevo objeto, llamado 2020 SO, el cual se espera que llegue el próximo mes y permanecerá hasta mayo de 2021 en la Tierra, antes de partir hacia otros lugares.

2020 SO ha sido clasificado como un asteroide Apolo en la base de datos de cuerpos pequeños del JPL, una clase de asteroides cuyos caminos cruzan la órbita de la Tierra. Esta clase de asteroides a menudo tiene encuentros cercanos a la Tierra. Pero hay algunas pistas de que 2020 SO no es como los demás.

La órbita similar a la de la Tierra y la baja velocidad de 2020 SO sugieren que en realidad no es un asteroide; sus características, según los expertos, son más consistentes con algo creado por el hombre.

Los objetos que provienen de la Luna también tienen una velocidad menor que los asteroides; pero, señaló a ScienceAlert la arqueóloga espacial Alice Gorman de la Universidad Flinders en Australia, 2020 SO es incluso más lento que las rocas lunares.

Todo esto apunta a que el objeto es potencialmente basura espacial; específicamente, según Paul Chodas de JPL, la etapa Centaur descartada de un cohete que lanzó una carga útil experimental llamada Surveyor 2 a la Luna en septiembre de 1966.

Estos son los nominados a los Premios Billboard de la Música 2020

Post Malone encabeza la lista de nominados a los Premios Billboard de la Música 2020.

El artista multiplatino de 25 años recibió este martes 16 nominaciones, anunciaron dick clark productions y NBC. Las candidaturas de Malone incluyen mejor artista, mejor artista masculino y mejor artista de rap.

Su álbum de 2019 Hollywood’s Bleeding — del que se desprenden los éxitos Circles, Wow y Goodbyes — compite por el premio al mejor álbum del Top 200 de Billboard mientras que Sunflower, su colaboración con Swae Lee para la cinta animada ganadora del Oscar Spider-Man: Un nuevo universo, está postulada a mejor canción de rap, mejor colaboración y mejor canción de streaming.

Lil Nas X le sigue con 13 nominaciones, mientras que Billie Eilish y Khalid recibieron 12 cada uno. Malone, Eilish y Khalid compiten por el máximo honor de la noche, mejor artista, junto con Taylor Swift y Jonas Brothers.

En los apartados de música latina, los postulados a mejor artista son los astros del reggaetón Anuel AA, Bad Bunny, J Balvin y Ozuna y el rey de la bachata Romeo Santos. La música urbana dominó las otras categorías latinas.

La ceremonia de los Premios Billboard de la Música 2020 se transmitirá en vivo desde el Teatro Dolby en Los Ángeles el 14 de octubre.

Para ver la lista completa da clic aquí.

Netflix estrena película Enola Holmes

Netflix estrenará la película Enola Holmes, una joven tan Holmes como su hermano, pero mucho más intrépida.

Protagonizada por Millie Bobby Brown, Sam Claflin, Henry Cavill y Helena Bonham Carter, esta película se estrena el 23 de septiembre.

"Cuando su madre desaparece, la joven Enola descubre que sus hermanos, Sherlock y Mycroft, no son de gran ayuda. Pero ella es una auténtica Holmes y resolverá el caso", dice la sinopsis del filme que dura dos horas.

Estos son los nuevos emojis que tendrás en tu WhatsApp, Android y iOS.

El Consorcio Unicode lanzó 217 nuevos diseños de emoji y actualizaciones, entre los que destacan personas mareadas, parejas besándose y hombres y mujeres con barba.

Además de una nueva cara con ojos en espiral, que para muchos representa nuestro estado con la pandemia.

Entre las principales novedades destacan cinco nuevos emoji: una cara entre las nubes, un rostro exhalando y otro con espirales en los ojos. Los otros dos son dos corazones: uno en llamas y otro vendado, dirigido para las personas que se están recuperando, según el Consorcio Unicode.

Aquí puedes checar los nuevos emoticonos y lo que significan según el Consorcio Unicode.

Lleva a tu perro y gato a la jornada de vacunación gratis

La Jornada Nacional de Vacunación Antirrábica Canina y Felina se realiza del 20 al 26 de septiembre en la Ciudad de México y en el Estado de México.

Se debe vacunar a los perros y gatos a partir del primer mes de edad, revacunarlos a los 3 meses de edad y posteriormente cada año durante toda su vida.

Esta campaña se realiza a través de los Servicios de Salud de la capital y del Estado de México.

En la capital se espera aplicar más de un millón de dosis en los puestos fijos, semifijos y brigadas casa por casa. Mientras que en el Edomex se aplicarán 3 millones de vacunas antirrábicas.

Para esta campaña, el personal cuenta con identificación y está protegido con guantes, caretas y guantes.

Con información de AP