Twitter inhabilita cuenta de León Larregui por difundir fake news sobre la vacuna contra COVID-19

Twitter inhabilitó la cuenta de León Larregui debido a que el cantante difundió noticias falsas sobre la vacuna contra COVID-19.

La cuenta @leonbenlarregui aparece ahora como no existente, después de que el artista pidiera a sus seguidores no vacunarse contra el coronavirus.

"No se vacunen, hay tratamientos, tecnología crisp no es segura aún, es un implante en el DNA que te hará dependiente de los upgrades del imperio farmacéutico, la nueva faceta de control, de Roma. Me amenazarán o inventarán cosas de mí, pero es la verdad ", señaló el intérprete de Arrullo de estrellas, Brillas, Locos y otros éxitos.

La plataforma eliminó el mensaje, así como la cuenta del cantante por difundir información falsa.

El mensaje del vocalista se viralizó en la red social y varios usuarios lo criticaron y bromearon al respecto.

Te recomendamos:

Juez aprueba bancarrota de Weinstein: 17 mdd serán para las víctimas de agresión sexual del magnate

¿Por qué es vital leer para escribir correctamente y evitar un problema?