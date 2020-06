'Tontipop' con Cariño, una mezcla musical de los 90 en España y letras sin prejuicios

View this post on Instagram

JO???? emocionadas de anunciar nuestro primer EP “x si me dejas en visto”. edición limitada y a color amarillo. contiene ⁣tres canciones para alguien que te dejó en visto o que aún ni tiene tu whatsapp. pal amor que fue y pa otro que vendrá. pa tener una excusa para mandarle ese mensaje del que quizá te arrepientas o quizá no. pero estas canciones son mucho más pa vosotros, la verdad ????????????⁣ ⁣ RESERVA YA en el link en bio y que no te la cuele el jeta de discogs cuando se agote. el 19 de junio en tiendas ⁣???????? ⁣ gracias a @sonidomuchacho por hacernos hueco en su estantería del pop ????⁣ ⁣ diseño de la portada y el vinilo de la jefa @clumsycas ????????????????⁣ ⁣ cada disco es un acto romántico que será un recuerdo distinto para cada uno así que gracias infinitas x dejarnos formar parte de ellos ???????? tamo cursis adiós os keremos