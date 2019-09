Tom Hanks recibirá premio honorífico en los Globos de Oro por trayectoria artística

LOS ÁNGELES, California.- Tom Hanks se ha convertido en uno de los actores más queridos de Hollywood por varios papeles entrañables, desde Quisiera ser grande hasta Forrest Gump, y ahora su carrera será reconocida con uno de los más importantes en la industria del cine del próximo año.

Hanks recibirá el premio Cecil B. DeMille de los Globos de Oro el próximo 5 de enero de 2020, anunció este martes la Asociación de Prensa Extranjera de Hollywood (HFPA por sus siglas en inglés).

El actor fue elogiado por varios personajes cautivadores en películas como Rescatando al soldado Ryan, la saga de Toy Story, y la ganadora del Globo de Oro, Náufrago, para la que perdió 24 kilos para interpretar a un hombre perdido en una isla desierta.

El presidente de la HFPA, Lorenzo Soria, dijo en un comunicado que Hanks cautivó al público con “personajes ricos y alegres”. Agregó que el actor es una fuerza detrás de cámaras como guionista, productor y director.

El premio DeMille es otorgado anualmente a un “individuo que haya tenido un impacto increíble en el mundo del espectáculo”

Entre los galardonados previos destacan Jeff Bridges, Oprah Winfrey, Morgan Freeman, Meryl Streep, Jodie Foster, Barbra Streisand, Sidney Poitier y Lucille Ball.

Hanks, de 63 años, ha sido galardonado con cuatro Globos de Oro y se dio a conocer con su papel en la película Splash de 1984, en la que interpretaba a un hombre que se enamora de una sirena. Recibió su primer Globo de Oro por Quisiera ser grande, en la que interpretó a un chico de 13 años cuyo cuerpo se convierte en el de un hombre de 35 años después de pedir un deseo.

El actor ganó un par de Globos por Filadelfia y por Forrest Gump, las cuales le valieron también premios de la Academia. Su trabajo como director para la miniserie de HBO Band of Brothers de 2001 le dio un Emmy.

En 2014, Tom Hanks recibió un premio Kennedy Center Honors. Y el Instituto Estadounidense de Cine lo reconoció por su trayectoria en 2009.

Hanks interpretará a Mister Rogers en la cinta biográfica A Beautiful Day in the Neighborhood en noviembre. Entre sus próximos proyectos está el drama de la Segunda Guerra Mundial Greyhound, que escribió, la postapocalíptica BIOS y la cinta sobre el periodo tras la Guerra Civil estadounidense News of the World.