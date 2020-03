Todos los sueños se alimentan de 'te imaginas si un día...': Say Ocean

Say Ocean es una de las bandas responsables de mantener vivo el pop punk en México, tan es así que serán los únicos músicos de este género en subir a uno de los escenarios del Vive Latino 2020.

La banda, conformada por 'Piña', 'Pako', 'Dan' y Joseph, comparte que hace casi seis años se reunieron en Guadalajara, Jalisco con la idea de armar una banda de pop punk; su primera canción fue '8123', la cual tuvo gran aceptación en el público. Este año después de una serie de sencillos, cierran con 'Seguimos vivos', para disponerse a crear más música.

"Vimos un hueco, por años no se había hecho algo interesante y todas las miradas estaban en otro lado y dijimos bueno igual y no pasa nada, pero si entendemos suficiente el género y podemos hacer que las personas a las que les gustaba esto volteen para acá, pues ya ganamos", cuenta Pako, vocalista de la agrupación.

Foto por Arón Luckie

Todos los sueños se alimentan de 'te imaginas si un día'...

"El Vive Latino siempre es un referente grandísimo en el país; te metes a ensayar y tocas un show en un bar chiquito pensando en que algún día puede ser un festival", comenta Piña, bajista y vocalista.

Ambos cantantes recuerdan que desde que llegaron a la CDMX y comenzaron a tener presentaciones fueron muy ambiciosos y vieron las cosas desde un punto de vista de muchos sueños y metas por cumplir.

Piña y Pako aseguran que fueron muy afortunados y creyeron tanto en lo que estaban haciendo que las cosas se dieron con éxito, sin embargo aseguran que ser músico independiente es castigado.

“ Estamos muy agradecidos de despertar y ser las personas que pensamos en algún momento de morros que soñábamos ser, esta música nos ha logrado dar una identidad" Piña, bajista y vocalista de Say Ocean.

El pop punk

Los oriundos de Guadalajara abrazan el pop en sus canciones, "en los coros nos fijamos que sean pegajosos, en los elementos musicales tratamos de que no sean desagradables al escuchar y si se puede colar en el radio, que mejor.

"Nos sentimos la banda más punk que hay porque la definición es hacer lo que tú quieras y nosotros lo estamos haciendo exactamente de la manera en que la queremos", comparte Piña.

La diversidad de géneros musicales

"A los millenials ya no les importan lo géneros, tienen una mentalidad que a mí se me hace increíble sobre que solo saben discernir entre una buena rola y otra, no importa si es punk, reguetón, si es Bad Bunny, 30 Secod to Mars, lo que les importa es que sea una rola que les hable", señala el bajista y guitarrista.

Para Say Ocean llegar a tocar en uno de los festivales más importantes de América Latina no fue tan fácil, ya que tuvieron que atravesar todo tipo de obstáculos, presentarse en aproximadamente 500 escenarios y hacer la música, que aunque les apasiona, es un género poco seguido por los mexicanos.

¿Qué consejo le dan a los jóvenes que piensan dedicarse a la música?

"Que disfruten el proceso porque de pronto se pone tan cansado. Que si no estás haciendo lo que te gusta o divierte entonces para qué. Persigan sus sueños es muy importante tener una razón para levantarse de la cama", concluye Pako.