¿Quién podría sobrevivir en la última temporada de 'Game of Thrones'? La ciencia te lo dice

"Nadie está a salvo" y no quedan dudas de que correrará mucha sangre en la octava temporada de Game of Thrones, la cual llegará a las pantallas el próximo 14 de abril... Pero, en esta lucha por el trono, hay algunos personajes que podrían salvarse gracias a sus 'hazañas'.

La ciencia se coló en los siete reinos para averiguar quién tiene más posibilidades de salvar su vida: un grupo de investigadores australianos analizó los 67 episodios de la serie de HBO para ver quién se sale con la suya al enfrentar la muerte.

El equipo examinó los 330 personajes "importantes" que han aparecido en la serie y su estudio fue publicado en la revista Injury Epidemiology.

Cada personaje fue clasificado según el sexo, el estatus social, la ocupación así como afiliación religiosa y lealtad. Después, los científicos calcularon cuánto tiempo vivió cada figura luego de salir en pantalla: el periodo más corto fue de 11 segundos.

Finalmente, el equipo científico asignó un código de muerte alfanumérico para cada uno de los que participan en el 'juego' basado en la Clasificación Estadística Internacional de Enfermedades y Problemas de Salud Relacionados, además de señalar la ubicación y el momento de cada muerte.

Al final de la temporada siete, el 56.4 por ciento, es decir, 186 de todos los personajes importantes habían muerto, con el 73.7 por ciento de esas muertes causadas por lesiones.

Las heridas en la cabeza y el cuello, incluidas las decapitaciones, encabezaron la lista.

Cuanto más tiempo de pantalla obtienen y más se entrelazan con el impulso principal de la historia y más tiempo sobreviven. Además, cambiar de lealtad, mudarse de una casa a otra o a otra institución, como la Guardia de la Noche, parecía mejorar las posibilidades de pasar de una temporada a otra, de acuerdo con el coautor del estudio Reidar Lystad, un epidemiólogo de lesiones del Instituto Australiano de Innovación para la Salud.

Con base a esto, las hermanas Stark (Sansa y Arya) parecen tener las mayores posibilidades de sobrevivir hasta el final, ya que son mujeres nacidas que han cambiado de lealtad (voluntariamente o no).

Las posibilidades de que Tyrion Lannister y Jon Snow sobrevivan también son altas. Bran Stark, quien cambió de lealtad para convertirse en el Cuervo de tres ojos y Jamie Lannister, quien abandonó a su hermana en la temporada siete, también está en la carrera para sobrevivir.

En contraste, 'the mother of dragons' (Daenerys Targaryen) no podrá llegar al final de la historia, pues su lealtad siempre ha estado consigo misma.

Hasta el momento, las proyecciones no han fallado, ya que pronosticaron la muerte de Tommen y Stannis Baratheon y Petyr Baelish, y le dieron a Jon Snow una probabilidad de muerte del 11 por ciento.

Esta semana, la actriz Maisie Williams, quien encarna a Arya Stark, le dijo a Sky News: "No creo que nadie vaya a estar satisfecho (cuando termine)".