Tito Charly: A sus 79 años supera el desempleo y ya es 'estrella' en YouTube

Quien dijo que las redes sociales y los abuelitos son dos mundos distantes, estaba muy equivocado. Tito Charly es la prueba de que con 79 años de edad y mucha motivación se puede llegar a ser un 'influencer' de YouTube.

Tras perder su trabajo como empacador a causa del COVID-19, Carlos Elizondo no quería quedarse atrás en el mundo de la tecnología y con ayuda de su hija menor, Verónica, abrió un canal en la plataforma de contenido audiovisual.

A casi 2 semanas de su debut, Tito Charly, originario de Monterrey, ya alcanzó más de 100 mil suscriptores y reproducciones.

En medio de la crisis de empleos por los efectos del coronavirus, Carlos explica que un día se encontraba desanimado y aburrido, por lo que su hija lo incentivó a compartir sus recetas con un toque casero y alegre que caracteriza sus videos.

"¿Cuál viejazo? Estoy aburrido. Me estoy quedando muy atrás y eso no me gusta. Esto es un reto, a mí no me gusta dejar los retos sin resolver, por eso estoy duro y duro hasta dominar las computadoras", comentó Tito Charly.

Por si fuera poco, Tito Charly también cuenta con su propia línea de quesos y carne seca que lleva su nombre y que fue creada bajo la colaboración de productores artesanales. Dado su éxito, algunos productos disponibles para su envío se agotaron; sin embargo, el youtuber asegura que pronto tendrá más.

Tomado de Youtube [Tito Charly]

Para el mexicano, el haberse acercado a la tecnología no representó un problema gracias a la ayuda de su hija y de su nieto, además, remarcó que este nuevo desafío lo hace sentir en familia.

"Me siento en familia. No fue problema porque estoy haciendo comidas que sí me gustan. Además, estoy tranquilo, el objetivo es que otras personas sepan que también pueden hacerlo", comentó Carlos Elizondo.

En sus videos Carlos explica cómo preparar platillos que van desde botanas, como el queso asado, hasta chiles chilaca rellenos de camarón y chorizo, además, adelantó que próximamente espera preparar cabrito en salsa.

Los estragos que la emergencia sanitaria ha dejado en México y el mundo son múltiples; sin embargo, Tito Charly es fiel creyente de que, en una visión optimista, "no hay imposibles, siempre hay una salida, una solución. ¿La pandemia dónde está? Yo estoy trabajando".

Las medidas de distanciamiento social y el paro de varias actividades económicas durante la Jornada Nacional de Sana Distancia dejaron una pérdida de un millón 30 mil 366 empleos formales, de acuerdo con información del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS).

¿Qué otras historias nos dejará la pandemia?...