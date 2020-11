The Weeknd dará el show de medio tiempo del Super Bowl y otras notas para que olvides el COVID-19

Este jueves tenemos para ti información sobre el grupo estelar del próximo Super Bowl, el lanzamiento de 'Fontana Bella' de Austin TV en plataformas digitales y más.

The Weeknd encabezará medio tiempo del Super Bowl

The Weeknd llevará su popular voz con falsete hasta la cancha del Super Bowl para el espectáculo de medio tiempo en 2021.

La NFL, Pepsi y Roc Nation anunciaron este jueves que el ganador de tres Grammy será el artista principal del show el 7 de febrero en el Raymond James Stadium en Tampa, Florida.

The Weeknd se dijo honrado por la oportunidad. Publicó una fotografía de él con el logotipo del espectáculo de medio tiempo en sus redes sociales para anunciar la noticia.

“Todos crecimos viendo a los artistas más importantes del mundo presentándose en el Super Bowl y soñábamos con estar en esa posición”, dijo el cantante en un comunicado.

The Weeknd saltó a la fama con el enorme éxito 'Can’t Feel My Face' incluido en su segundo álbum de estudio, Beauty Behind the Madness, que llegó a la cima de la lista Billboard 200 en 2015 y ganó un Grammy. Tras esto ha lanzado otros tres álbumes que han encabezado las listas de popularidad incluyendo su más reciente lanzamiento, After Hours, que debutó en marzo.

Margot Robbie brilla de nuevo en 'Dreamland'

Polvo, polvo y más polvo. El árido paisaje de Texas de 'Dreamland', el drama de Miles Joris-Peyrafittem ubicado en la era de la Gran Depresión, está repleto de polvo gris que vuela por los campos y cubre todo a la vista.

De pronto entra como un rayo en la pantalla — como “un murciélago salido del infierno”, como dice un personaje — la asaltante de bancos Allison Wells interpretada por Margot Robbie, con su gran carisma, sensualidad y glamour de la vieja escuela. Está sangrando y está sucia, pero es glamorosa. Robbie siempre ha dado la impresión de ser una verdadera estrella de cine, pero colocarla en la década de 1930 lo confirma.

Esta historia de amor está ambientada en medio de la lucha de Estados Unidos durante la Gran Depresión. Eugene Evans sueña con escapar de su pequeña ciudad de Texas cuando descubre a una ladrona de bancos fugitiva y herida, Allison Wells, escondida más cerca de lo que jamás podría imaginar.

Dividido entre reclamar la recompensa por su captura y su creciente atracción por el seductor criminal, nada es lo que parece, y Eugene debe tomar una decisión que afectará para siempre las vidas de todas las personas a las que ha amado.

Austin TV lanza 'Fontana Bella' en plataformas digitales

La banda de rock, que se caracterizaba por usar máscaras en el escenario, anunció recientemente que su álbum ‘Fontana Bella’ ya está en las plataformas de streaming de música.

Este grupo mexicano creado en 2001está conformado por Chato (guitarra), Isachar (guitarra), Pasa (bajo) y Xna Yer (batería). Sin embargo, en 2013 la banda anunció que se tomaría un receso.

‘Caballeros del Albedrío’, ‘La última noche del mundo’, ‘Tupac Martir's Nierka, entre otros de sus discos ya se encontraban en la plataforma, faltaba ‘Fontana Bella’ uno de los más icónicos.

Este material, de nueve canciones, salió en mayo de 2007 y lo produjo Emmanuel del Real de Café Tacvba.

AP

Este dispositivo te transmite sonido sin necesidad de audífonos

Imagina un mundo en el que te mueves en tu propia burbuja de sonido personal. Escuchas música, participas en videojuegos o ves una película sin molestar a quienes te rodean.

Esto es lo que ofrece el “haz de sonido” (sound beaming), una nueva tecnología de Noveto Systems, una empresa israelí que el viernes presentará un dispositivo que transmite el sonido directamente al usuario sin necesidad de auriculares.

La sensación auditiva parece de ciencia ficción. El sonido 3-D está tan cerca que se siente como si estuviera dentro de los oídos, pero también delante, encima y detrás.

La falta de auriculares significa que es posible escuchar otros sonidos en la habitación con claridad.

La tecnología utiliza un módulo de detección 3-D y localiza y rastrea la posición del oído enviando audio a través de ondas ultrasónicas para crear bolsas de sonido en los oídos del usuario. El sonido se puede escuchar en estéreo o en modo espacial 3-D que crea un sonido de 360 grados alrededor del oyente, de acuerdo con la compañía.

Con información de AP