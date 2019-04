'The umbrella academy' tendrá segunda temporada

Salu2 a to2. Umbrella Academy temporada 2, próximamente. pic.twitter.com/o15ZswyIfl — Netflix Latinoamérica (@NetflixLAT) 2 de abril de 2019

Este martes Netflix anunció que ha renovado The umbrella academy para una segunda temporada, aunque no dio fecha de su estreno.

La plataforma indicó que por ello, regresarán a sus personajes Ellen Page, Tom Hopper, David Castañeda, Emmy Raver Lampan, Robert Sheehan, Aidan Gallagher, y Justin Min, así como Steve Blackman como showrunner y productor ejecutivo.

The umbrella academy está basada en las novelas gráficas y cómics creados y escritos por Gerard Way (My Chemical Romance), ilustrados por Gabriel Bá y publicados por la editorial Dark Horse Comics.

La serie se ubica en un día de 1989 cuando 43 niños nacieron inexplicablemente de mujeres sin ningún tipo de conexión entre sí que el día anterior no presentaban signos de embarazo, y seis de ellos fueron adoptados por un billonario que decidió fundar The umbrella academy.