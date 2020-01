The Strokes y Kings of Leon encabezarán el Corona Capital Guadalajara 2020

En el Corona Capital Guadalajara de este año, las bandas que encabezarán el festival de mayo serán The Strokes y Kings of Leon.

A través de su página y sus redes sociales, el festival reveló a los artistas que estarán presentes en esta edición, así como las fechas en las que se encontrarán.

El 16 de mayo podrás ver a las bandas The Strokes, Foals, Blondie, Death Cab for Cutie, Rufus du Sol, Miami Horror, X Ambassadors, Friendly Fires, Little Dragon, Alunageorge, Real Estate, Whitney, Boombox y Savoir Adore.

Mientras que ese día estarán también los solistas Bea Miller, Bahamas, Betty Who, Monolink, Cass McCombs, Julia Holter y The New Regime.

Para el 17 de mayo estarán las agrupaciones Kings of Leon, The Hives, Of Monsters and Men, Two Door Cinema Club, Young the Giant, Digitalism, Wild Nothing, Beach Fossils y Waxahatchee.

También se presentarán en el segundo día Nick Murphy, Jake Bugg, Andrew Bird, Washed Out, Rufus Wainwright, The Tallest Man on Earth, Shura, Soccer Mommy, Caroline Polachek, Margaret Glaspy y Gordi.

¿Y los boletos?

La preventa de Citibanamex será el 28 y 29 de enero, mientras que la venta general será el día 30 del mismo mes.