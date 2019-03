'The Dirt': la (auto)destrucción hecha rock

Los 80 fue la década de los excesos, y si hubo una banda que encarnara a plenitud este concepto fue Mötley Crüe, como muestra The Dirt, su biopic estrenada en Netflix la semana pasada.

1981. Año de la era Reagan, del new wave, del hairspray y del say no to drugs, y en el que "chicos del valle y la playa" acudían por hordas a la que ya era considerada la guardia de la banda, formada por cuatro desquiciados. Las primeras escenas lo dicen todo: una fiesta en la que mientras unos se prenden fuego, y otros tienen sexo, otros más inhalan rayas y rayas de cocaína mientras una groupie tiene una eyaculación: es aquí donde las palabras "pudor" o "discreción" pierden su significado.

Desde el principio, The Dirt hace honor a su nombre y deja claro que no busca ser como la edulcorada y autocomplaciente Bohemian Rhapsody y que sacará a la luz todos los excesos y miserias de la banda de glam metal californiana. Aquí no queda mucho para la imaginación.

Nikki Sixx (Douglas Booth), Tommy Lee (Machine Gun Kelly), Mick Mars (Iwan Rheon) y Vince Neil (Daniel Webber) se unen en un relato coral que por momentos rompe la cuarta pared para contar su origen, excesos y miserias: padres ausentes, giras interminables, cocaína, Jack Daniels y heroína a granel, accidentes, cirugías, adicciones, muertes y divorcios. Por momentos pareciera que la banda más que contar, está parece querer expiar todos sus excesos.

Más cerca de Rock Star (2001) que de Almost famous (200) y de la misma Bohemian Rhapsody, el director Jeff Tremaine logra hacer de The Dirt no un musical meloso sino una radiografía de una banda que pese a -o gracias a- su desenfreno, logró no sólo consolidarse, sino sobrevivir a una fama a la cual muchas bandas de la época sucumbieron. Lo que éstas quemó, a "la familia Mötley Crue" le sirvió de combustible por más de tres décadas. Más biopics así, por favor.