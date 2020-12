Termina la temporada: Gorillaz publica video de The Lost Chord, el último de 'Song Machine, Season One'

El grupo británico Gorillaz, creado por el cantante Damon Albarn y por el diseñador Jamie Hewlett, liberó el último video musical del álbum Song Machine, Season One: Strange Timez.

El video es de la canción 'The Lost Chord', con la cual se cierra la temporada de audiovisuales del Song Machine.

Los videos de Gorillaz tienen una secuencia y cuentan una historia. Así lo ha hecho la banda desde el año 2000, cuando salió su primer video de la canción 'Tomorrow Comes Today'.

La temporada de Song Machine se compone de nueve capítulos diferentes, con los videos de las siguientes canciones: 'Momentary Bliss', 'Désolé', 'Aries', 'Friday 13th', 'Pac-Man', 'Strange Timez', 'The Pink Phantom', 'The Valley of the Pagans' y, por último, 'The Lost Chord'.

Se espera que el siguiente álbum de estudio de Gorillaz, el Song Machine, Season Two, salga en 2021 y con ello continúe la historia de 2-D , Murdoc Niccals , Russel Hobbs y Noodle, miembros de la banda virtual.

