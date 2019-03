Tengo que leer el guion para decidir si produzco 'Los demonios del Edén': Guillermo del Toro

Guadalajara. El cineasta mexicano Guillermo del Toro dijo que podría producir una historia basada en el polémico libro “Los demonios del Edén”, de Lydia Cacho, pero solo lo decidirá después de leer el guion.

“El proyecto lo lleva Bertha Navarro. Ella lleva todas las producciones de Latinoamérica y México. Sé que todavía están haciendo el guion. Podría ser, pero tengo que leer el guion. Sí platico con Lydia y con Bertha, pero platicar es platicar y leer un guion es leerlo”, dijo.

En declaraciones a Notimex, dijo que hasta el momento no sabe en qué personaje se enfocaría la historia que dirigiría Patricia Riggen, cuyo tema central es la pornografía infantil.

“No tengo idea, necesito leer el guion antes de opinar. La intención de Bertha es producir la película, pero el guion no está y el personaje principal lo mismo puede concentrarse en una periodista, en Edith Encalada o desde las pesquisas policiales, no sabemos nada”, insistió.

Respecto a la película animada Pinocchio, la cual está a su cargo para la plataforma Netflix, reveló que todo va muy bien, y que desde hace varias semanas se encuentran en etapa de preproducción en Portland, Oregon, en Estados Unidos.

“Estamos avanzados y empezamos a rodar animación a finales de año, en septiembre u octubre. Todavía no he visto lo de las voces, pero estamos en eso; estamos terminando los títeres”, indicó a la prensa al concluir la entrega de la Beca Jenkins-Del Toro, durante el Festival Internacional de Cine en Guadalajara (FICG).

Al abordar el tema del Centro de Animación Internacional (CIA) o el “Taller de Chucho”que abrirá en Guadalajara, dijo que el propósito es hacer de la ciudad un lugar que suma más de un par de décadas haciendo animación en stop motion y en plastilina con una calidad extraordinaria de competencia a nivel internacional.

“No se trata de permitir la creación de producto local para los cineastas locales, sino vincularse con producciones internacionales en las que se tenga acceso a entrenar, reparar y subir todo ese nivel en lo técnico y lo artístico; es una instancia única en el país”, aseveró.

Guillermo del Toro consideró que lo más importante es que México cree instancias propias y oportunidades a nivel ciudadano y local para no estar conectados a las que ya existen.

“Las becas permiten viajar y el espacio físico permite la permanencia o el regresar. Es decir: sí, date tu vuelta, aprende, pero vuelve acá, porque hay un lugar donde puedes crear, donde se puede fomentar”.

Sobre la exposición En casa con monstruos, que se iba a presentar durante la 34 edición del Festival Internacional de Cine en Guadalajara (FICG), reveló que llegará en mayo.

“Daremos la fecha exacta cuando terminemos de temblar de miedo, porque estamos empacando más de 600 piezas. Tuvimos que evaluar si hubo daños y, efectivamente, algunas piezas no podrán viajar, pero habrá algunas nuevas que se verán por primera vez”, explicó.

El cineasta señaló que esta será la última vez que la muestra se presente en algún lugar, no habrá más espacios a los que viaje.

Finalmente, en lo que refiere a los proyectos de animación de Karla Castañeda e Issa López, respondió: “Hay una empatía muy grande con su temática. Issa López y Karla tienen una estética muy oscura; si me invitas a animar gatitos y perritos no me va a latir. Sin embargo, la estética que ellas tienen es muy en el rollo que a mí me late”.