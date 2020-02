Roger Waters vuelve a la CDMX con un escenario 360°

El confundador de Pink Floyd, Roger Waters, regresa a México este año, confirmó este martes OCESA.

A través de su cuenta de Twitter, tanto la firma como el músico confirmaron la noticia.

El evento se realizará el 7 de octubre en el Palacio de los Deportes, como parte de la gira 'This is not a drill', que tiene como peculiaridad el uso de un escenario central de 360 grados.

La última vez que Waters se presentó en México fue en 2018, con la gira 'US + THEM 2018'; tuvo conciertos en Guadalajara, Monterrey y Ciudad de México.

El costo de los boletos va de los 927 pesos a los mil 275 pesos, contando los cargos de Ticketmaster.

La venta al público en general se llevará a cabo el 10 de febrero.