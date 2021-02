Teatros de la CDMX piden abrir con un aforo del 40% a más tardar en abril

Productores de teatros de la Ciudad de México hicieron un llamado a las autoridades capitalinas para la reapertura de los inmuebles con un aforo del 40 por ciento a más tardar en abril de este año.

Productores de obras como Hoy no me puedo levantar y La Jaula de las locas explicaron que la propuesta de las autoridades capitalinas de realizar teatro al aire libre no está dirigida a su sector, pues la producción no se puede llevar a cabo en los espacios públicos.

"Nos hicieron una propuesta ellos, encaminada a la mayoría de los productores que estamos aquí. Nos querían prestar espacios libres para hacer teatro, espacios como las explanada de las delegaciones, como donde está la suavicrema, la estela de luz, ahí abajo, y la verdad nosotros no aceptamos esa propuesta", explicó el productor Alejandro Gou.

En conferencia de prensa, el gremio teatral presentó dos contrapropuestas en las que se menciona reabrir con un aforo de hasta el 50 por ciento y una condonación al impuesto a espectáculos públicos que representa el 1.6 por ciento de sus ingresos.

Los productores argumentaron que las salas de teatro no representan un riesgo de contagios de COVID-19, y añadieron que han hecho una fuerte inversión para la readaptación de sus instalaciones ante la pandemia.

A pregunta expresa, detallaron que no tienen la cifra exacta de las pérdidas económicas y de empleos en el sector, pero refirieron que cada casa productora podría haber perdido entre 15 y 20 millones de pesos.

Explicaron que tendrá que ser un regreso paulatino en los diferentes comienzos teatrales, pero que necesitan una respuesta lo antes posible para poder iniciar con los ensayos y preparativos para las diferentes puestas en escena.

"El tiempo en el que el reloj nos está ganando la batalla, estamos así del precipicio. Quienes nos dedicamos al teatro estamos a punto de dedicarnos a otra cosa de por vida", sentenció el productor Guillermo Wiechers.

