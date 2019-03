Tears for Fears encabeza primera edición del festival Solar GNP

El festival denominado Solar GNP estará encabezado por Tears for Fears, Mr. Lauryn Hill, Kool & The Gang y Tv on the Radio. La primera edición se llevará a cabo el próximo 18 de mayo en Jardines de México, en Morelos.

Será un nuevo festival lleno de nostalgia, pero no sólo está enfocado en la música, también reunirá a destacados chefs y mixólogos nacionales e internacionales, junto a productores vinícolas y cerveceras artesanales de México.

Hasta el momento, el dúo británico de rock Tears for Fears, famosos por el tema de los ochenta Everybody Wants to Rule the World, no ha confirmado su asistencia en sus redes sociales.

El costo de los boletos en etapa 1 para el público en general será de mil 490 pesos más cargos; el preferente está en 2 mil 190, y el VIP en 3 mil 290 más cargos.