¡Tarantino está de vuelta! Estrena en Cannes su oda al cine estadounidense

Leonardo DiCaprio, Brad Pitt y Margot Robbie aportaron glamour de Hollywood este martes en su paso por la alfombra roja para el estreno de la nueva película de Quentin Tarantino, una oda a la industria cinematográfica estadounidense.

El director de Pulp Fiction compite por la Palma de Oro en el festival de cine de este año con Once Upon A Time In Hollywood (Había una vez en Hollywood), que es su novena película. Tarantino logró ingresar a la competencia a último momento gracias a que se apuró a terminar de editarla.

Tarantino, quien llegó a la Riviera francesa la semana pasada y ha sido visto en varias proyecciones y estrenos, caminó por la alfombra roja el martes junto a su esposa, la cantante y modelo israelí Daniela Pick.

Once Upon a Time está centrada en las vidas de una estrella de televisión y su doble de riesgo.

En un mensaje difundido por los promotores de la película antes del estreno, Tarantino pidió a los críticos que no la arruinen con ningún spoiler.

"El elenco y el equipo han trabajado duro para crear algo original", dijo el director en el comunicado.