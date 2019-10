Tame Impala estrena el nuevo sencillo 'It Might Be Time'

Tame Impala ofreció a sus fans este lunes el estreno del sencillo 'It Might Be Time', un adelanto de lo que será su cuarto álbum de estudio The Slow Rush, que será lanzado el 14 de febrero de 2020.

Han pasado cuatro años desde que la banda australiana lanzó Currents (2015), un disco que los posicionó en la cima. Fue escrito, grabado, interpretado y producido por el líder y fundador de la agrupación, Kevin Parker.

Parker, también vocalista de la banda, dijo que este último material lo grabó en su estudio de Fremantle de Los Ángeles, y en su casa de Australia. Parker grabó, produjo y mezcló los 12 temas de este álbum.

La banda está compuesta por Kevin Parker (guitarra, voz), Jay Watson (sintetizadores, voz, guitarra), Dominic Simper (guitarra, sintetizador), Cam Avery (bajo) y Julien Barbagallo (batería, coros).