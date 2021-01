Suspenden cuenta de la actriz Paty Navidad en Twitter

Twitter México suspendió indefinidamente la cuenta de la actriz y cantante Paty Navidad, justamente después de un día de haber mostrado su apoyo a Donald Trump, presidente de Estados Unidos.

La controvertida actriz, que se mantiene constantemente en las tendencias de redes sociales, argumentó que las protestas que tuvieron lugar en el Capitolio "fueron un montaje".

Paty Navidad, de 47 años, y originaria de Culiacán, Sinaloa, se mantenía constantemente en trending topic en Twitter por sus comentarios atípicos, entre otras por sus creencias en las teorías de la conspiración.

Una de sus publicaciones más recientes en Twitter, aseguraba que varios de sus familiares se habían curado de COVID solo con tomar "té de guayaba y aspirina", quizá también una de las causas por compartir información no verificada.

La actriz mexicana ha colaborado en diversos proyectos para la televisión mexicana como La fea más bella, Las vías del amor, El manantial y Por ella soy Eva, entre otros.

"No me da miedo que me cancelen las cuentas, porque sabemos quiénes las manejan", dijo Paty Navidad al ser interceptada en el aeropuerto de la Ciudad de México hace unas semanas, y aseguró que no se detendría de dar su opinión a través de redes sociales.

