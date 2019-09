Super Bowl 2020 con sabor latino: JLo y Shakira amenizarán el medio tiempo

Jennifer Lopez y Shakira amenizarán el show de medio tiempo del Super Bowl LIV, que se llevará a cabo el próximo 2 de febrero en Miami, así lo informó la NFL este jueves en su cuenta oficial de Twitter.

Las estrellas latinas también publicaron en sus cuentas oficiales de redes sociales que ya se encuentran listas para el 02.02.20, fecha en la que curiosamente la cantante colombiana celebrará sus 43 años.

La final del campeonato de la NFL se realizará el próximo 2 de febrero de 2020, en el Hard Rock Stadium de Miami, Florida. Ambas cantantes han tenido éxitos desde la década de 1990 con múltiples canciones y álbumes.

López debutó en 1999 y llegó a la cima de la lista Billboard Hot 100 con canciones como 'If You Had My Love', ''All I Have' y los remixes de 'I'm Real' y 'Ain't It Funny'. Recientemente terminó una gira para celebrar su cumpleaños 50 y su más reciente película Hustlers ha sido un éxito en taquilla que incluso ha generado expectativas de un posible Oscar.

Shakira lanzó su primer álbum en 1991 y comenzó a cantar en inglés una década después con Laundry Service de 2001, que incluía 'Whenever, Wherever' y 'Underneath Your Clothes'. La cantante llegó a la cima de la lista Hot 100 con su himno con Wyclef Jean 'Hips Don't Lie'. Shakira ha ganado 11 Latin Grammy y tres Grammy.

Con información de AP.