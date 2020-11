¡'Starboy' en el Super Bowl! The Weeknd encabezará show de medio tiempo

The Weeknd llevará su popular voz con falsete hasta la cancha del Super Bowl para el espectáculo de medio tiempo en 2021.

La NFL, Pepsi y Roc Nation anunciaron este jueves que el ganador de tres Grammy será el artista principal del show el 7 de febrero en el Raymond James Stadium en Tampa, Florida.

The Weeknd se dijo honrado por la oportunidad. Publicó una fotografía de él con el logotipo del espectáculo de medio tiempo en sus redes sociales para anunciar la noticia.

“Todos crecimos viendo a los artistas más importantes del mundo presentándose en el Super Bowl y soñábamos con estar en esa posición”, dijo el cantante en un comunicado. “Estoy conmovido, honrado y feliz por estar en el centro de ese célebre escenario”.

The Weeknd saltó a la fama con el enorme éxito 'Can’t Feel My Face' incluido en su segundo álbum de estudio, Beauty Behind the Madness, que llegó a la cima de la lista Billboard 200 en 2015 y ganó un Grammy. Tras esto ha lanzado otros tres álbumes que han encabezado las listas de popularidad incluyendo su más reciente lanzamiento, After Hours, que debutó en marzo.

Este año su exitoso sencillo 'Blinding Lights' se convirtió en su quinta canción en llegar al primer puesto de la lista Hot 100 de Billboard. También ha ganado premios Grammy por su álbum Starboy y la canción 'Earned It (Fifty Shades of Grey)'.

“The Weeknd ha presentado un sonido propio”, dijo Jay-Z, fundador de Roc Nation. “Su sentida peculiaridad ha definido a una nueva generación de grandeza en la música y el arte. Este es un momento extraordinario en el tiempo y el Espectáculo de Medio Tiempo Pepsi del Super Bowl LV será una experiencia extraordinaria con un artista extraordinario”.

Roc Nation y el productor nominado al Emmy Jesse Collins serán coproductores ejecutivos del espectáculo.

Es el segundo año de colaboración entre la NFL, Pepsi y Roc Nation tras el popular espectáculo encabezado por Shakira y Jennifer López.

“Nos encanta tener a The Weeknd acompañándonos en Tampa Bay en el escenario del Medio Tiempo Pepsi”, dijo Brian Rolapp, el oficial principal de medios y negocios de la NFL. “Las actuaciones del medio tiempo tienen una historia de excelencia y creatividad y ansiamos ver lo que nos traerá el Super Bowl LV”.

The Weeknd, cuyo nombre real es Abel Tesfaye, se suma a una lista de artistas que se han presentado en el medio tiempo del Super Bowl incluyendo a Madonna, Beyoncé, Coldplay, Katy Perry, U2, Red Hot Chili Peppers, Lady Gaga y Michael Jackson.

Te recomendamos:

¿Cómo serán los conciertos en el futuro? Ticketmaster verificará que estés vacunado contra el COVID-19

Yalitza Aparicio conducirá los Latin Grammy y otras notas para que te olvides del COVID-19

Britney Spears pierde demanda contra su padre; dice que no volverá a cantar mientras él tenga su tutela