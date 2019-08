'Star Wars' llega a su fin: lanzan nuevo tráiler de 'The Rise of Skywalker '

Disney dio a conocer el pasado fin de semana el nuevo adelanto de Star Wars: The Rise of Skywalker, la nueva película que formará parte de la última entrega de esta histórica saga del cine.

En las imágenes que se revelaron el sábado en exclusiva ante los asistentes al panel de Star Wars, durante el evento D23 en Anaheim, California, se ve Rey (Daisy Ridley) peleando con Kylo Ren (Adam Driver).

El nuevo adelanto no es propiamente un tráiler, sino un repaso a una de las sagas más exitosas de todos los tiempos. Pero al final se ven algunas imágenes de la nueva cinta.

Star Wars Episode IX: The Rise of the Skywalker se estrenará el próximo 20 de diciembre en gran parte del mundo.