Dejan a 'Spider-Man' en una telaraña alejada del universo Marvel

Tony Vinciquerra, presidente de Sony Pictures, 'rompió' el corazón de muchos fans del superhéroe arácnido al decir que "por el momento, la puerta está cerrada” para que Spider-Man continúe en el universo cinematográfico de Marvel, propiedad de Disney, según Variety .

El directivo dejó una chispa de esperanza, pues dijo, durante la cumbre de Entretenimiento y Tecnología de la revista Variety, que era una "larga vida", haciendo referencia al personaje.

De acuerdo con la revista, Vinciquerra resaltó que "no hay mala voluntad" entre Sony y Marvel, después de que los dos no llegaran a un acuerdo sobre los términos de financiamiento para las próximas películas de Spider-Man.

El ejecutivo señaló que el presidente de Marvel Studios, Kevin Feige, ha estado muy ocupado.

“Tuvimos una gran carrera con Feige en las películas de Spider-Man. Tratamos de ver si hay una manera de resolverlo… la gente de Marvel es excelente, les tenemos un gran respeto, pero por otro lado, tenemos algunas personas bastante geniales. Kevin no hizo todo el trabajo”, dijo el CEO de Sony.

Vinciquerra refirió que hay varios proyectos con Spider-Man, entre ellos más películas del superhéroe con el actor Tom Holland y una segunda película de Venom.

El estudio está en producción en una segunda película de "Venom", una imagen basada en el personaje Morbius y una serie de televisión "cinco o seis" ambientada en el mundo de Spider-Man.

"Al personaje le irá bien fuera del Universo Cinematográfico Marvel, apuntó el CEO de Sony.

"'Spider-Man: Into the Spider-Verse' y la serie Sony-Amazon 'The Boys' son evidencia de que Sony es totalmente capaz de alcanzar la marca en el frente de superhéroes, finalizó Vinciquerra.