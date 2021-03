¡Sin aburrirte! Netflix y Disney+ traen estos estrenos para este fin de semana... y algo más

Llega el fin de semana y no queremos que te aburras este fin de semana. Si no estás obligado a salir a algún lado, quédate en casa y disfruta de los estrenos que tiene Netflix y Disney+ entre series y películas para este fin de semana. Disfruta solo o en compañía lo que traen ambas plataformas de streaming.

Netflix

Series

Sky Rojo, la nueva serie de los creadores de La Casa de papel ve su estreno en Netflix. Definida como 'pulp latino' por sus propios creadores, la serie sigue a tres mujeres en una carrera desesperada en la que se enfrentarán a todo tipo de peligros y cuyo único objetivo será seguir vivas cinco minutos más. Es protagonizada por Verónica Sánchez, Miguel Ángel Silvestre, Lali Espósito, entre otros.

Para los amantes del automovilismo llega la tercera temporada de Drive to Survive, serie documental encargada por la Fórmula 1 y transmitida exclusivamente en Netflix. Pilotos, directores y escuderías de la F1 aceleran a fondo dentro y fuera de la pista. El podio tiene tres lugares, pero la meta es una: ganar.

se estrena también Country comfort, la comedia estadounidense creada por Caryn Lucas y protagonizada por Katharine McPhee, Eddie Cibrian, Ricardo Hurtado. Cuando todo parece indicar que su carrera como cantante no va a despegar, una joven encuentra una nueva vida como niñera en la casa de un apuesto viudo y sus cinco hijos.

Películas

Llega a Netflix Sin hijos, el remake mexicano de la comedia homónima argentina, protagonizada por Regina Blandón y Alfonso Dosal. La película retrata la historia de un padre que oculta la existencia de su hija a su nueva pareja.

Disney+

Falcon y El Soldado del Invierno, Capítulo 1

Serie de Marvel Studios para Disney+. La historia trata sobre Sam Wilson (Falcon) y Bucky Barnes (Soldado del Invierno), quienes emprenden juntos una aventura alrededor del mundo que pone a prueba sus habilidades, y su paciencia, después de la batalla en Avenger: Endgame.

Disney Big Hero 6 The Series, temporada 3

Este grupo está inspirado en el equipo homónimo de Marvel Comics, realmente toma como base principal la película que se estrenó en 2014 de la mano de Disney Animation Studios. Relatando las continuas aventuras heroicas de Hiro Hamada, Baymax, Go Go Tomago, Honey Lemon, Wasabi y Fred en la ciudad ficticia de San Fransokyo.

Disney Secrets of Sulphur Springs: If I Could Turn Back Time

La serie fue desarrollada originalmente para Disney Channel. En algún momento, el proyecto, descrito como un drama sobrenatural parecido a Stranger Things para los más jóvenes, fue lanzado a Disney+. la serie sigue a Griffin Campbell (Preston Oliver), de 12 años, cuyo mundo ha sido cambiado por su padre, Ben (Josh Braaten), después de que muda a la familia de Chicago para tomar posesión de un hotel abandonado.

Mexico Untamed, temporada 1

Esta serie revelará dramas y comportamientos sorprendentes mientras los carismáticos viajeros deambulan por los océanos, bosques y desiertos del México salvaje.

¡Estrenos de la Cineteca Nacional!

Lánzate a la Cineteca Nacional que abre nuevamente sus puertas al público, y tiene una retrospectiva de Wong Kar Wai. Este viernes tiene sus estreno Las cenizas del tiempo y Ángeles caídos y Chungking Express.

Para el sábado 20 de marzo, siguiendo con la retrospectiva de Wong Kar Wai, se estrena Happy Together: historia de un encuentro (2019) a las 12:30 y 17:30 horas. La mano, a las 16:00 horas, así como Ángeles caídos a las 20:00 horas.

El domingo 21 podrás disfrutar Deseando amar a las 12:30 y 17:30; La mano, a las 16:00 horas y concluye con Happy together: historia de un encuentro a las 20:00 horas.

Todas las películas se proyectarán en la sala 1 Jorge Stahl.

